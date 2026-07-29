Revin temperaturile sufocante: ANM a emis un cod galben de căldură extremă în 7 județe. Se anunță nopți tropicale HARTĂ

1 minut de citit Publicat la 10:04 29 Iul 2026 Modificat la 10:56 29 Iul 2026

Temperaturile urcă la 39 de grade. Foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de temperaturi sufocante, care vor urca până la 39 de grade în următoarele zile. De asemenea, mâine intră în vigoare un cod galben de caniculă în 7 județe din vestul țării.

Informare meteo de temperaturi extreme

Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 03 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33...37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de vineri, sâmbătă și duminică se vor atinge valori de 38...39 de grade.

În vestul și sud-vestul țării nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregista în Dealurile de Vest (22...24 de grade).

Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind pe arii extinse caniculară cu disconfort termic ridicat.

Cod galben de caniculă

Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 31 iulie, ora 10

Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare

Joi (30 iulie) în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.