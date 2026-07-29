„Am crezut că a luat foc un avion”. Doi meteoriți uriași au făcut spectacol pe cer în Noua Zeelandă

2 minute de citit Publicat la 08:56 29 Iul 2026 Modificat la 08:56 29 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Doi presupuși meteoriți de mari dimensiuni au luminat și au zguduit cu bubuituri cerul din Noua Zeelandă în ultimele zile, spre încântarea celor care au reușit să surprindă fenomenul astronomic, relatează The Guardian. „Am crezut că a luat foc un avion”, a scris un localnic pe rețelele sociale.

O minge de foc a fost văzută în mai multe locuri din Insula de Nord, marți seara, puțin după ora 22.20. Duminică seara, o altă minge de foc luminase cerul din Insula de Sud.

Imagini surprinse de camere de bord, camere de supraveghere și camere speciale pentru monitorizarea meteoriților au arătat cum cerul Insulei de Nord a fost luminat de o străfulgerare puternică. Zeci de persoane au povestit pe rețelele sociale despre „bubuitura uriașă” care a însoțit fenomenul.

„A fost absolut nebunesc. Am crezut că a luat foc un avion”, a scris un localnic.

„A fost imensă, mingea era portocalie cu o coadă mov. Am văzut cum se scurge fum negru din ea”, a scris un altul.

O altă persoană a scris că a fost cel mai mare meteorit pe care l-a văzut vreodată: „Avea o coadă care se întindea pe aproape tot cerul și culori impresionante”.

Un alt martor a povestit că a auzit „un huruit puternic și grav”, care a speriat păsările din zonă, iar o altă persoană a spus că „vacile au înnebunit”.

„Am auzit-o și am văzut-o și în Ruby Bay și ne întrebam ce este zgomotul acela, de parcă cineva ar fi lovit un tomberon cu o piatră”, a spus un alt martor.

Steve Wyn-Harris, care a devenit recent directorul Fireballs Aotearoa, o organizație formată din geologi, astronomi și cercetători amatori care urmăresc meteori și meteoriți, se relaxa în jacuzzi-ul său din Hawke's Bay când cerul s-a luminat brusc.

„Am văzut o străfulgerare puternică pe cer și mi-am spus: 'Nu, nu poate fi o minge de foc. Ar fi prea frumos ca să fie adevărat'”, a declarat el.

Inițial a crezut că este un fulger, până când telefonul său a început să se umple de notificări cu relatări ale martorilor.

„Și mai important, ceea ce este cu adevărat interesant este că oamenii au auzit zgomotul, bubuitura sonică”, a spus el, explicând că acest lucru înseamnă că meteoritul a ajuns relativ aproape de sol.

Și duminică seara, locuitorii Insulei de Sud au semnalat un fenomen asemănător, descriind o dâră luminoasă care a traversat cerul.

Fireballs Aotearoa îi încurajează pe locuitorii din sudul Insulei de Nord să fie atenți la eventuale fragmente provenite din presupusul meteorit observat marți și să contacteze organizația dacă descoperă ceva.

„Fiți atenți la o piatră neagră care, în mod normal, nu ar trebui să fie acolo”, a spus Wyn-Harris.

În ultimii 150 de ani, în Noua Zeelandă au fost descoperiți doar 10 meteoriți, însă este foarte probabil ca mulți alții să fi căzut fără să fie găsiți vreodată.

Recuperarea unuia este dificilă: Noua Zeelandă are o populație mică, ceea ce înseamnă că puțini oameni observă meteorii care intră în atmosferă, terenul este accidentat și împădurit, îngreunând căutarea fragmentelor, iar infrastructura necesară pentru triangularea precisă a locului impactului este limitată.

Însă asta începe să se schimbe, a spus Wyn-Harris. Fireballs Aotearoa are instalate aproximativ 200 de camere de monitorizare în întreaga țară, iar numărul tot mai mare de camere de supraveghere și camere de bord ar putea contribui la recuperarea meteoriților.