„Cel mai puternic cutremur simțit în 75 de ani”. 13 morți după seismul din Japonia. Mall-ul prăbușit se redeschisese cu o lună înainte

3 minute de citit Publicat la 07:49 29 Iul 2026 Modificat la 07:49 29 Iul 2026

Dezastru în Japonia după cutremurul de 7,1. Etajul unui mall s-a prăbușit. Foto: Profimedia Images

Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 din Japonia a provocat moartea a cel puţin 13 persoane în apropierea oraşului Kumamoto, iar echipele de salvare caută cu disperare supravieţuitori prinşi sub dărâmături, a declarat, miercuri, prim-ministrul Sanae Takaichi, scrie BBC. Centrul comercial Aeon, care s-a prăbușit parțial în urma cutremurului, fusese redeschis pe 13 iunie, după ce trecuse printr-un amplu proces de modernizare.

Autoritățile din prefectura Kumamoto au anunțat că 9.872 de persoane au fost evacuate în urma cutremurului puternic care a lovit insula Kyushu. Totodată, aproximativ 36.700 de gospodării au rămas fără electricitate.

Circulația trenurilor este în continuare suspendată pe insula Kyushu, potrivit companiei Japan Railways.

Șapte pasageri au fost răniți în timpul cutremurului la bordul unor trenuri de mare viteză Kyushu Shinkansen, a relatat postul public NHK.

După ce garniturile au rămas blocate pe liniile avariate, unii pasageri au fost nevoiți să își petreacă noaptea în trenuri. Echipele de intervenție lucrează la repararea infrastructurii feroviare.

„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am simțit în 75 de ani”

Hiroko Ogata, în vârstă de 75 de ani, conduce un restaurant cunoscut pentru preparatele cu orez și omletă în orașul Yatsushiro, din prefectura Kumamoto.

Femeia se afla în restaurant, care fusese deja închis pentru ziua respectivă, în momentul în care s-a produs cutremurul.

„Dintr-odată s-a produs o zguduitură puternică. Am fost surprinsă și speriată”, a declarat ea pentru BBC.

„Locuiesc aici de 75 de ani, dar nu am mai trăit niciodată un cutremur atât de puternic. Am crezut că voi muri”, a povestit femeia.

Ea s-a adăpostit imediat sub una dintre mese, însă mișcările seismice au fost atât de puternice încât masa s-a deplasat violent dintr-o parte în alta, cu tot cu ea.

Bolurile și paharele de pe rafturile din bucătărie au început să cadă și să se spargă pe podea, a mai spus Hiroko Ogata.

Femeia încearcă acum să curețe restaurantul, însă replicile repetate ale cutremurului îi provoacă teamă și îi îngreunează munca.

„Este dezordine peste tot și nici nu știu unde să calc. Dar trebuie să ne câștigăm existența și să redeschidem restaurantul cât mai repede, așa că astăzi fac curățenie”, a explicat ea.

„Lucrez puțin, apoi se produce o nouă replică, așa că totul merge foarte încet. Dacă replicile vor continua în acest ritm, situația va deveni extrem de stresantă”, a adăugat femeia.

Centrul comercial prăbușit parțial fusese redeschis cu o lună înainte

Centrul comercial Aeon, care s-a prăbușit parțial în urma cutremurului, fusese redeschis pe 13 iunie, după ce trecuse printr-un amplu proces de modernizare.

Complexul a fost inaugurat în 2005, dar a fost închis temporar în 2016, după ce a fost avariat de seria de cutremure devastatoare care a provocat moartea a aproape 300 de persoane în regiune.

Redeschiderea din iunie trebuia să marcheze atât împlinirea a 21 de ani de la inaugurarea centrului comercial, cât și un deceniu de la începerea eforturilor de reconstrucție după seismele din 2016.

În complexul comercial se află aproximativ 200 de magazine. Mall-ul are circa 5.000 de locuri de parcare.

Centrele comerciale Aeon sunt răspândite în întreaga Japonie, compania operând aproximativ 200 de astfel de unități la nivel național.

În filiala din Kumamoto, unde două persoane și-au pierdut viața, funcționau magazine de îmbrăcăminte, un cinematograf, o librărie și o zonă cu restaurante.

Clădirea are două etaje și este situată la nord de râul Midorikawa, în partea de sud-est a orașului.

Cutremurul ar fi fost provocat de o porțiune de falie care nu s-a rupt în 2016

Cutremurul cu magnitudinea 7,1, care a lovit marți prefectura Kumamoto, ar fi fost provocat de o porțiune de falie care nu s-a rupt în timpul seismelor din 2016, au declarat mai mulți specialiști pentru presa japoneză.

În aprilie 2016, două cutremure cu magnitudinile 6,5 și 7,3 s-au produs la un interval de două zile și au provocat moartea a peste 270 de persoane. Seismele de atunci au fost asociate zonelor de falie Futagawa și Hinagu, potrivit experților.

Cutremurul de marți s-ar fi produs într-o secțiune a faliei Hinagu care nu se rupsese în 2016, a explicat Sakai Shinichi, profesor la Institutul de Cercetare a Cutremurelor al Universității din Tokyo, pentru postul public NHK.

Profesorul de seismologie Shinji Toda a declarat, la rândul său, pentru agenția Kyodo că seismele din 2016 au provocat acumularea unor tensiuni semnificative în scoarța terestră, ceea ce a dus acum la deplasarea unei părți a faliei Hinagu.

Agenția Meteorologică din Japonia nu a stabilit însă, în mod oficial, o legătură directă între cutremurul de marți și cele produse în 2016.