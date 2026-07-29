"Schimbare de dinamică" la Washington. Cum a reușit Zelenski să-l convingă pe Trump că Ucraina poate câștiga războiul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reușit marți ceea ce părea imposibil în urmă cu un an, și anume să convingă Washingtonul că Ucraina poate câștiga războiul împotriva Rusiei. FOTO: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reușit marți ceea ce părea imposibil în urmă cu un an, și anume să convingă Washingtonul că Ucraina poate câștiga războiul împotriva Rusiei, scrie Politico.

Spre deosebire de vizita tensionată din Biroul Oval, din februarie 2025, Zelenski a ieșit optimist de la întâlnirea cu președintele Donald Trump. Liderul ucrainean și-a încheiat vizita cu o nouă victorie politică, asistând la votul categoric prin care Senatul a decis să avanseze un proiect privind impunerea de sancțiuni țărilor care cumpără petrol rusesc.

A fost punctul culminant al unei zile care a arătat cât de mult s-a schimbat situația față de precedenta vizită dezastruoasă a lui Zelenski la Washington. Votul, urmărit de președintele ucrainean din tribuna Senatului, apropie Congresul de îndeplinirea uneia dintre principalele solicitări ale Kievului și reprezintă un nou indiciu că situația Ucrainei se îmbunătățește nu doar pe câmpul de luptă, ci și pe plan politic.

"Obiectivul este să-l aducem pe Putin la masa negocierilor", a declarat senatorul republican Mike Rounds, după o întâlnire la care au participat Zelenski, senatori și mai mulți membri ai Camerei Reprezentanților. "Zelenski consideră că Putin s-ar gândi mai serios la negocierea unui acord dacă sancțiunile ar fi adoptate și ar provoca mai multă nemulțumire și, după cum cred că a spus el, «furie» în rândul populației ruse față de război", a adăugat senatorul.

Liderul ucrainean a subliniat că sancțiunile ar putea consolida progresele obținute de Ucraina pe front și l-ar putea obliga pe Vladimir Putin să accepte negocieri de pace. În același timp, Zelenski și-a reiterat cererea ca Ucraina să primească acces extins la sisteme militare esențiale.

Este evident că argumentele lui Zelenski încep să aibă impact, iar parlamentari americani din tabere ideologice diferite par să îi susțină strategia. La Washington se conturează, de asemenea, ideea că Ucraina ar putea fi capabilă să învingă Rusia.

"Schimbarea de dinamică este marcată de succesele pe care ucrainenii le obțin pe câmpul de luptă", a declarat senatorul republican John Boozman.

Votul privind sancțiunile a fost și un moment de omagiere a regretatului senator republican Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai proiectului și un aliat important al Ucrainei. Zelenski a participat marți, la Washington, la funeraliile lui Graham, alături de Trump, lideri ai Congresului și demnitari străini.

"Atmosfera dintre Trump și Zelenski este cu totul diferită față de cea de acum un an, deoarece Ucraina se descurcă mult mai bine în război", a declarat un fost oficial al administrației Trump, sub protecția anonimatului, pentru a putea discuta despre dinamica internă.

Schimbarea recentă a situației politice a Kievului include și sprijinul neașteptat al unor susținători fideli ai mișcării MAGA. Cel mai cunoscut exemplu este influencerița conservatoare Laura Loomer, care a renunțat la poziția sa anterioară favorabilă Rusiei după o vizită recentă la Kiev.

Trump a mai declarat, în timpul summitului NATO organizat luna aceasta la Ankara, că intenționează să permită Ucrainei să producă rachetele de apărare antiaeriană Patriot de care aceasta are mare nevoie.

În cadrul întâlnirii bipartizane desfășurate înaintea votului, Zelenski a insistat asupra influenței pe care sancțiunile ar putea să o aibă asupra evoluției războiului. Potrivit senatorilor prezenți, el a prezentat și mai multe solicitări militare. Printre acestea se numără obținerea licențelor necesare pentru producerea sistemelor de apărare Patriot, asigurarea unor stocuri de interceptoare PAC-3 folosite de aceste sisteme și menținerea accesului la serviciul de internet prin satelit Starlink, utilizat inclusiv pentru sprijinirea atacurilor ucrainene la distanță mare.

Solicitările privind echipamentele militare, sprijinul pentru identificarea țintelor și sancțiunile împotriva Moscovei sunt similare cu cele prezentate de Zelenski parlamentarilor americani în marja summitului NATO, organizat cu trei săptămâni înainte, a precizat Mike Rounds.

Zelenski și președintele Finlandei, Alexander Stubb, care a vizitat la rândul său Capitoliul marți, le-au spus parlamentarilor că proiectul de lege ar putea influența războiul mai mult decât unele dintre acțiunile desfășurate pe front, potrivit senatorului republican Jim Risch.

"Amândoi au considerat că această măsură este cel puțin la fel de eficientă, poate chiar mai eficientă, pentru încheierea războiului pe care toată lumea dorește să o vadă. Această lege ar putea avea un efect mai mare decât orice se întâmplă pe câmpul de luptă", a declarat Risch după întâlnire.

Iehor Cerniev, parlamentar ucrainean și membru al partidului Servitorul Poporului, condus de Zelenski, a afirmat că ultima întâlnire dintre Trump și președintele ucrainean arată că „neînțelegerile și contradicțiile anterioare aparțin trecutului, iar acum ambele țări acționează ca aliați”.

Trump și-a schimbat însă rapid poziția și în trecut, iar adoptarea proiectului privind sancțiunile nu este încă garantată. Liderul majorității din Senat, John Thune, intenționează să accelereze procedura și să obțină adoptarea proiectului chiar în această săptămână.

Senatorii trebuie însă să rezolve mai multe probleme înainte ca proiectul să poată fi adoptat, iar ulterior măsura va trebui să depășească și obstacolele din Camera Reprezentanților.

Casa Albă a oferit până acum doar un sprijin rezervat proiectului, iar liderii republicani din ambele camere ale Congresului au evitat mult timp să îl supună votului, pentru a nu intra în conflict cu Trump.

Moartea neașteptată a lui Graham, vizita lui Zelenski și schimbarea evoluției războiului au oferit însă un nou impuls inițiativei. Comandanți ucraineni specializați în operațiuni cu drone urmează, de asemenea, să participe miercuri la prânzul senatorilor republicani, pentru a discuta despre producția de drone.

În baza proiectului, Trump ar avea o marjă largă de decizie privind aplicarea sancțiunilor economice. Senatorii republicani și democrați susțin însă că măsurile ar provoca suficiente pierderi economice pentru a obliga Rusia să negocieze încheierea războiului.

"Proiectul a fost redactat cu atenție pentru a ne asigura că nu ne lovim aliații și că măsurile vizează China și India", a declarat senatorul democrat Richard Blumenthal, unul dintre inițiatorii legii.

Președintele Comisiei pentru servicii armate din Senat, republicanul Roger Wicker, a afirmat că adoptarea acestei legi ar putea reprezenta "cea mai mare realizare politică" a lui Lindsey Graham.

Camera Reprezentanților a intrat însă în vacanța de vară, ceea ce înseamnă că proiectul nu ar putea deveni lege mai devreme de luna septembrie.

Varianta adoptată de Senat va fi dificil de acceptat pentru numeroși democrați din Cameră, care se opun acordării unor puteri extinse președintelui pentru a impune taxe vamale de până la 100% țărilor care cumpără cantități importante de petrol rusesc.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, principalul reprezentant al partidului său în Comisia pentru relații externe, a susținut că proiectul Senatului este singurul pachet de sancțiuni care are șanse reale să devină lege. "Trebuie să discutăm cu colegii despre îngrijorările lor și avem timp să facem acest lucru, pentru că membrii Camerei Reprezentanților nu se vor întoarce prea curând la Washington", a declarat Shaheen.