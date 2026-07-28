Senatorii americani au stabilit "sancțiunile infernale" pentru Rusia. Au fost inițiate de regretatul senator Lindsey Graham. Ce urmează

2 minute de citit Publicat la 19:47 28 Iul 2026 Modificat la 19:47 28 Iul 2026

Sicriul regretatului senator american Lindsey Graham a fost expus în Rotonda Capitoliului SUA pe 28 iulie 2026, în Washington, DC. Graham a murit subit pe 11 iulie în urma unei boli cardiace. Foto: Getty Image

Senatori americani din din partidele republican și democrat au ajuns la un acord asupra unui proiect de lege care vizează înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei și Iranului, relatează Bloomberg, citat de Moscow Times.

Proiectul de lege, susținut de senatorul Lindsey Graham - care a decedat luna aceasta - extinde autoritatea președintelui SUA de a impune sancțiuni comerciale împotriva Moscovei și a cumpărătorilor de produse energetice rusești.

Un vot asupra proiectului de lege este programat pentru marți seară la Washington.

Dacă va fi aprobat de Senat, proiectul de lege trebuie să fie adoptat și de Camera Reprezentanților, care a intrat deja în vacanță pe perioada lunii august.

Prin urmare, legea ar putea intra în vigoare, cel mai devreme, în ​​septembrie 2026.

Ce au decis republicanii și democrații în privința Rusiei

Conform proiectului, președintele SUA va fi autorizat să impună un tarif de 500% asupra bunurilor rusești importate.

În plus, este prevăzută posibilitatea impunerii de tarife de până la 100% asupra celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze naturale rusești, precum și asupra țărilor care ajută Rusia să evite sancțiunile.

Noile prerogative prezidențiale ar urma să fie în vigoare timp de cinci ani.

Președintele va putea amâna implementarea anumitor măsuri, dacă le consideră contrare intereselor de securitate națională ale SUA.

Documentul mai stipulează măsuri restrictive împotriva președintelui rus Vladimir Putin, a oficialilor guvernamentali, a comandanților militari și a oamenilor de afaceri ruși.

Proiectul bipartizan de lege se adresează în mod special agențiilor guvernamentale și companiilor asociate cu sectoare economice cheie.

Sancțiunile înăsprite le adresa Rusiei, moștenirea politică a lui Lindsey Graham

O secțiune separată a documentului este dedicată Iranului.

Astfel, este prelungită până în 2031 valabilitatea Legii din 1996 privind sancțiunile la adresa Teheranului.

Acest instrument juridic permite SUA să impună sancțiuni secundare la adresa companiilor străine care fac afaceri cu Iranul.

Noua lege a fost unul dintre ultimele demersuri importante ale republicanului Lindsey Graham, care a pledat constant pentru o presiune sporită asupra Rusiei.

După moartea sa, mai mulți congresmeni americani au cerut adoptarea proiectului, ca o continuare a politicilor sale.

Donald Trump a declarat anterior că textul de lege are șanse mari să fie votat în Congres.

Ce țări au fost vizate în trecut de sancțiunile SUA la adresa petrolului rusesc

Anul trecut, SUA au impus un tarif suplimentar de 25% asupra bunurilor indiene, într-o reacție la achiziționarea de produse energetice rusești de către țara asiatică.

Washingtonul a ridicat ulterior sancțiunea, ca parte a negocierilor acordurilor comerciale cu New Delhi.

China, care rămâne unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, a evitat sancțiuni similare, notează The Moscow Times.