Ziua Imnului Naţional. Ceremonii militare în garnizoanele din ţară. Trafic restricționat pe Calea Victoriei, linia 205 are alt traseu

1 minut de citit Publicat la 08:10 29 Iul 2026 Modificat la 08:11 29 Iul 2026

Ministerul Apărării Naţionale organizează miercuri ceremonii militare în numeroase garnizoane din ţară, cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Naţional al României.FOTO: Facebook MApN

Ministerul Apărării Naţionale organizează miercuri ceremonii militare în numeroase garnizoane din ţară, cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Naţional al României. În București, traficul rutier va fi restricționat pe Calea Victoriei pentru desfășurarea ceremoniei, iar linia de autobuz 205 va circula pe un traseu modificat miercuri dimineaţă.



Potrivit sursei citate, în intervalul orar 9:00 - 11:00, traficul rutier va fi restricţionat pe Calea Victoriei, iar autobuzele 205 vor funcţiona pe traseul de bază, între terminalul "Metrou Străuleşti" şi intersecţia Calea Victoriei/Str. Demetru I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii, pe Str. Demetru I. Dobrescu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, până la capătul "Piaţa Unirii 2". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.



De asemenea, în timpul intonării Imnului Naţional al României (intervalul orar 10:00 - 11:00), mijloacele de transport în comun aflate pe Bd. Regina Elisabeta vor staţiona, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, aproximativ şapte minute.

Ceremonii militare în garnizoanele din ţară

Ministerul Apărării Naţionale organizează miercuri ceremonii militare în numeroase garnizoane din ţară, cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Naţional al României.



Potrivit unui comunicat al MApN, la Bucureşti, ceremonia va avea loc, începând cu ora 10:00, în Piaţa Tricolorului - situată în faţa Palatului Cercului Militar Naţional şi va cuprinde un serviciu religios, prezentarea semnificaţiei şi a simbolisticii versurilor Imnului Naţional al României, precum şi un concert susţinut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale.



Ziua Imnului Naţional al României a fost proclamată prin Legea 99/1998 şi se sărbătoreşte în fiecare an la data de 29 iulie.



"Deşteaptă-te române!" a fost compus de Anton Pann, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureşanu.