186 de pasageri au fost evacuaţi de pe nava de croazieră eşuată pe Dunăre

1 minut de citit Publicat la 20:38 28 Iul 2026 Modificat la 20:38 28 Iul 2026

sursa foto: Facebook / Poliția bulgară

Polițiștii de frontieră bulgari au început marți, spre sfârșitul după-amiezii, evacuarea celor 186 de pasageri de pe o navă de croazieră blocată pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apei, a anunțat Ministerul de Interne de la Sofia, transmite AFP.

Nava Viking Ullur, aflată sub pavilion elvețian, a eșuat în jurul orei 02:20 (23:20 GMT, luni), la aproximativ 25 de kilometri în amonte de Vidin, în nord-vestul Bulgariei, potrivit ministerului.

Incidentul s-a produs în timpul nopții, în condiții de vizibilitate redusă și „din cauza nivelului scăzut al apei pe Dunăre”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Din motive de siguranță, operațiunea se desfășoară cu ajutorul unei ambarcațiuni de patrulare a poliției de frontieră, iar Ministerul de Interne de la Sofia și-a exprimat speranța că aceasta va fi finalizată înainte de lăsarea nopții.

Nava, care operează croaziere între Budapesta și România, transporta 186 de pasageri – toți cetățeni ai unor state UE – și 52 de membri ai echipajului și personalului de serviciu.

Viking Ullur urma să oprească în portul Vidin pentru reaprovizionare și se confrunta, între altele, cu o lipsă de apă potabilă, potrivit aceleiași surse.

Agentul de transport maritim a închiriat o altă ambarcațiune pentru a prelua pasagerii, însă aceasta nu a reușit să se apropie suficient de nava eșuată.

Imaginile publicate de poliția bulgară arată pasageri echipați cu veste de salvare, ajutați de salvatori să urce la bordul unei bărci de patrulare a poliției de frontieră.

În timp ce Europa s-a confruntat cu mai multe valuri de căldură în această vară, Dunărea – al doilea fluviu ca lungime din Europa, care traversează zece țări – a înregistrat niveluri scăzute ale apei în ultimele săptămâni, ceea ce a îngreunat navigația.