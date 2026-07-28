Un sortiment de stafide a fost retras din magazine după depășirea limitei admise de pesticide. Anunțul ANSVSA

Lanțul de magazine a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide. FOTO: Agerpres

Profi retrage din magazine un sortiment de stafide, la pungi de 100 de grame, după ce au fost identificate depăşiri ale limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide, informează ANSVSA:

”ANSVSA vă informează că reţeaua de magazine PROFI a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide, ca urmare a identificării unei depăşiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide”, a precizat, marţi, ANSVSA.

De asemenea, Profi a anunțat că acordă prioritate siguranței alimentare, motiv pentru care a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului menționat, ca urmare a depăsirii limitei legale admise pentru parametrul reziduuri de Pesticide.

Denumire produs, gramaj, origine: ORLANDO Stafide aurii 100 gr, Siria

Denumire furnizor: ORLANDO IMPORT EXPORT

Lot: L 2004 268, Termen de valabilitate: 30.04.2027.

Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu-l consume, să-l distrugă sau să-l returneze la magazin în perioada 27.07.2026-10.08.2026 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea lui.