CNA elimină un fake news lansat de Claudiu Târziu. El a spus că românii riscă 10 ani de închisoare dacă sapă o fântână în propria curte

CNA va cere platformelor să folosească propriile mecanisme pentru a identifica şi elimina şi celelalte clipuri care propagă aceeaşi dezinformare. FOTO: Agerpres

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a emis marți un ordin de eliminare a conținutului unui fake news lansat de europarlamentarul Claudiu Târziu, potrivit căruia românii riscă până la 10 ani de închisoare dacă îşi sapă o fântână în propria curte, anunță organizaţia Declic.

CNA a anunţat că a primit peste 400 de sesizări, după ce pe data de 15 iulie, zeci de mii de români au intrat în panică după ce europarlamentarul Claudiu Târziu a lansat ideea că „rişti să faci puşcărie dacă îţi sapi o fântână în propria curte”. Clipul s-a viralizat masiv şi a fost preluat de mii de alte conturi.

CNA va cere platformelor să folosească propriile mecanisme pentru a identifica şi elimina şi celelalte clipuri care propagă aceeaşi dezinformare.

„Mulţumim tuturor celor care aţi trimis o sesizare şi aţi pus subiectul pe agenda CNA, ca prioritate. Dar aceasta este doar o victorie de etapă. Vrem ca, data viitoare, CNA să poată identifica şi opri astfel de valuri de dezinformare fără să fie nevoie de presiune publică”, a transmis Declic.