Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. MAE anunță risc extrem de incendii până pe 2 august

Peste 300.000 de oameni și-au părăsit locuințele din cauza incendiilor din Franța și Spania. Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, marți, o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Potrivit autorităților, din cauza valului de temperaturi ridicate, preconizate a se înregistra până duminică, 2 august 2026, în zona văilor râurilor din arealul sud-vestic, Valea Ebrului, depresiunile nord-estice, văile Pirineilor şi Insulele Canare, precum şi al vântului puternic şi al umidităţii scăzute, riscul de incendii va continua să crească, atingând niveluri extreme.

MAE îi sfătuiește pe românii aflați în zonele afectate să respecte indicațiile autorităților locale și să urmeze eventualele ordine de evacuare sau restricții de circulație.

De asemenea, se recomandă consultarea în permanenţă a informaţiilor publice comunicate de către autorităţile spaniole:

• https://www.incendiostiemporeal.es;

• ASEM 112 - Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112;

• Junta de Castilla y León - Incendios Forestales: https://servicios.jcyl.es/incyl/incyl ;

• Protección Civil y Emergencias: https://www.proteccioncivil.es/;

• Emergencias Comunidad Valenciana: https://www.112cv.gva.es/va/;

• Agenţia Meteorologică Naţională: https://www.aemet.es/es/portada.

De asemenea, cetăţenii români afectaţi de incendii, care au nevoie de asistenţă consulară de urgenţă, pot contacta Consulatele Generale ale României la Madrid şi Valencia şi Consulatul României la Ciudad Real, în raza cărora se află zonele calamitate, precum şi celelalte oficii consulare ale României din Spania, la următoarele numere de telefon:

• Consulatul General al României la Madrid: +34 669 362 202;

• Consulatul General al României la Valencia: +34 677 842 467;

• Consulatul României la Ciudad Real: +34 609 513 790;

• Consulatul General al României la Barcelona: +34 661 547 853;

• Consulatul General al României la Sevilla: +34 648 212 169;

• Consulatul General al României la Bilbao: +34 608 956 278;

• Consulatul Romaniei la Zaragoza: +34 663 814 474;

• Consulatul României la Almeria: +34 682 733 408.

Incendiile de vegetație și pădure au scăpat de sub control în sudul Europei. Cele mai afectate țări sunt Spania, Franța și Italia.

În Spania, administrația locală a regiunii Madrid a avertizat împotriva călătoriilor în zonele afectate, inclusiv rezervoarele „din apropierea spațiilor afectate”.

Românii afectaţi de incendiile de vegetaţie de Spania spun că mulţi dintre prietenii lor au fost nevoiţi să plece din casele lor, iar autorităţile le cer să fie pregătiţi de evacuare în orice moment.