Noi capacități energetice de 325 MW au fost aprobate de ANRE într-un „moment delicat” pentru sistemul energetic

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Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marți licențe de exploatare comercială pentru peste 325 MW de noi capacități energetice, dintre care circa 177 MW sunt capacități de stocare a energiei electrice, iar aproximativ 149 MW – capacități de producție din surse regenerabile, notează Agerpres.

„Într-un moment delicat pentru Sistemul Energetic Naţional, ANRE a aprobat astăzi licenţe de exploatare comercială pentru peste 325 MW de noi capacităţi energetice. Din acestea: aproximativ 177 MW reprezintă capacităţi de stocare a energiei electrice; aproximativ 149 MW reprezintă capacităţi de producere din surse regenerabile. În acelaşi timp, în cadrul ANRE se află în diferite etape de analiză şi finalizare a documentaţiei proiecte care însumează aproximativ 1.600 MW. Toate au însă un element comun: nu deţin încă certificatul de racordare, document fără de care nu poate fi emisă licenţa de exploatare. De aceea, îmi exprim aşteptarea ca operatorii de distribuţie şi Operatorul de Transport şi de Sistem, după caz, să accelereze procesele care ţin de responsabilitatea lor. România are nevoie ca aceste investiţii să intre în exploatare cât mai rapid”, a anunțat președintele ANRE, George Niculescu, pe pagina sa de Facebook.

La nivelul ANRE sunt organizate în această perioadă două ședințe ale Comitetului de Reglementare în fiecare săptămână, pentru a scurta timpul necesar acordării licențelor în cazul proiectelor care au trecut testele tehnice și sunt pregătite să livreze energie în Sistemul Energetic Național.

Următoarea ședință a Comitetului de Reglementare va avea loc joi, 30 iulie.

„Investiţiile nu produc energie cât timp rămân în dosare. Ele produc energie doar atunci când toate instituţiile implicate îşi fac partea de responsabilitate, iar proiectele ajung să fie puse în funcţiune”, a subliniat Niculescu.