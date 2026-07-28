Nuclearelectrica respinge acuzațiile privind prețul terenului de la Doicești: „Unele valori ajungeau la 60 de milioane de euro”

Cu ajutorul SMR, România își va dubla producția de energie nucleară. Sursa colaj foto: ropowernuclear.com & Getty Images

Nuclearelectrica a reacționat, marți, la Raportul Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu privire la Proiectul SMR de la Doicești, după ce Corpul a concluzionat că terenul pentru partea nucleară ar fi fost cumpărat la suprapreț. „Achiziția terenului s-a realizat la valoarea de piață. Unele valori ajungeau la 60 de milioane de euro”, a transmis compania.

„S.N. Nuclearelectrica S.A. prezintă următoarele clarificări tehnice și instituționale cu privire la aspectele incluse în sinteza Raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului, publicată de emitentul acesteia, în completarea informațiilor detaliate prezentate prin Raportul Curent transmis Bursei de Valori București.

Compania apreciază rolul mecanismelor de control instituțional și consideră că proiectele strategice de importanță națională trebuie analizate în raport cu specificul tehnic, economic și de reglementare care le caracterizează.

SNN consideră că investitorii și publicul trebuie să beneficieze de o imagine completă asupra unui proiect strategic aflat într-o etapă complexă de dezvoltare”, a transmis Nuclearelectrica.

Astfel, compania transmite următoarele:

„1. Cu privire la stadiul Proiectului SMR (Small Modular Reactor – Reactoare Modulare Mici): Calendarul de dezvoltare al Proiectului SMR a fost elaborat împreună cu partenerii tehnologici NuScale și Fluor, pe baza informațiilor disponibile la momentul inițierii proiectului și a reprezentat, încă de la început, un calendar estimativ, susceptibil de actualizare pe măsura avansării activităților de inginerie, autorizare și maturizare tehnologică.

Referitor la diferența dintre calendarul estimativ inițial și evoluția actuală a proiectului, trebuie avut în vedere faptul că Proiectul SMR reprezintă prima implementare europeană a acestei tehnologii („first-of-a-kind”), dezvoltarea sa fiind condiționată de finalizarea etapelor succesive de proiectare, inginerie și validare tehnică. În acest context, actualizarea estimărilor de calendar constituie o caracteristică inerentă unor astfel de proiecte și nu reprezintă o abatere de la obligații asumate, în condițiile în care documentele aprobate în cadrul proiectului nu stabilesc termene contractuale ferme și obligatorii.

Etapa de inginerie are rolul de a documenta și valida în mod obiectiv soluțiile tehnice, costurile și calendarul de implementare, reprezentând fundamentul tuturor etapelor ulterioare de dezvoltare.

„2. Cu privire la selecția amplasamentului: Amplasamentul de la Doicești a fost selectat în baza unor studii și analize tehnice. Selecția amplasamentului a fost evaluată independent de către AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ONU), prin derularea unor misiuni de evaluare, confirmarea demersului Nuclearelectrica fiind publică”, a transmis Nuclearelectrica.

Compania subliniază că prima misiune IAEA SEED, din august 2022, „a avut drept scop verificarea studiului de selecție a amplasamentului SMR în Romania”.

„Prima misiune IAEA SEED s-a desfășurat în august 2022 și a avut drept scop verificarea studiului de selecție a amplasamentului SMR în Romania. Au fost formulate o serie de recomandări. După rezolvarea tuturor recomandărilor a urmat o misiune IAEA SEED follow-up (Aprilie 2024) care a constat faptul că toate recomandările au fost ideplinite și a concluzionat faptul că selecția amplasamentului a fost efectuată conform standardelor internaționale (adică în deplină conformitate cu standardele IAEA).

În mai 2025, o alta misiune IAEA SEED a analizat capitole din Raportul Inițial de Securitate Nucleară (ISAR) și metotodologiile care urmeza să fie utilizate pentru studii detaliate aferente hazardurilor externe care ar putea afecta amplasamentul, inclusiv hazardul aferent prezentei gazelor naturale. Rezultatele acestei misiuni IAEA au confirmat toate metodologiile și pasi făcuți și propuși în continuare de RoPower pentru finalizarea studiilor detaliate aferente amplsamentului.

Dincolo de conformitatea cu cerințele specifice de securitate nucleară, amplasamentul Doicești prezintă avantaje obiective rezultate din existența unei infrastructuri energetice și industriale deja dezvoltate, caracteristică specifică unui amplasament brownfield, cu impact favorabil atât asupra duratei de implementare, cât și asupra costurilor proiectului comparativ cu dezvoltarea pe un amplasament greenfield.

Suplimentar, amplasamentul alternativ Iernut prezintă constrângeri suplimentare generate de regimul juridic al terenurilor, acestea fiind deținute de un număr foarte mare de proprietari (peste 100 de proprietari) și încadrate ca teren agricol, elemente care ar fi presupus proceduri complexe de consolidare a proprietății și, implicit, riscuri suplimentare privind durata și costurile de implementare.

Prin urmare selecția amplasamentului s-a realizat corect din punct de vedere al analizelor, verificării independente a acestora, analizării diferențelor față de amplasamentul de pe primul loc”, se arată în comunicat.

Privind constituirea companiei de proiect, Nuclearelectrica subliniază că „electarea partenerului de asociere în acest proiect s-a făcut, în principal, obiectiv, pe criteriul amplasamentului”.

„Cu privire la constituirea companiei de proiect- selectarea partenerului de asociere în acest proiect s-a făcut, în principal, obiectiv, pe criteriul amplasamentului. Structura Companiei de Proiect a fost construită astfel încât să permită dezvoltarea etapizată a investiției și atragerea ulterioară a unor noi investitori, în concordanță cu practicile aplicabile proiectelor nucleare de mare anvergură. Concluziile Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP) au confirmat că structura investițională și deciziile adoptate sunt compatibile cu modul în care un investitor privat aflat în condiții similare ar fi acționat pentru dezvoltarea unui proiect comparabil. Pentru finanțarea Proiectului s-a avut în vedere cooptarea de noi acționari în Compania de Proiect (RPN), într-o etapă ulterioară.

Obligațiile asumate de SNN în raport cu NPG au în vedere tocmai interesul suprem al Companiei de Proiect, respectiv acela de a nu permite, raportat la importanța strategică a investiției, ca NPG să poată cesiona creanțele deținute oricărui actor de pe piața liberă. Clauzele respective, aprobate de investitori/acționari, au fost adoptate pentru protejarea interesului acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, și constituie un avantaj pentru acesta, motiv pentru care Hotărârea AGEA de aprobare a Acordului Investitorilor (din septembrie 2022) a și fost adoptată”, a subliniat Nuclearelectrica.

Referitor la dobândirea amplasamentului de către compania de proiect, compania arată că „determinarea structurii tranzacției privind dobândirea amplasamentului a avut la bază o analiză prudentă și etapizată, realizată prin raportare la specificul proiectului nuclear, la evaluările disponibile și la necesitatea protejării intereselor SNN”.

„Amplasamentul are o relevanță strategică distinctă, fiind analizat nu doar din perspectiva unei tranzacții imobiliare obișnuite, ci prin raportare la cerințele specifice dezvoltării unui proiect nuclear, inclusiv la lucrările, condiționalitățile și particularitățile tehnice necesare pentru pregătirea unui astfel de proiect.

Achiziția terenului s-a realizat la valoarea de piață, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, implicit valoarea cea mai mica de piață având în vedere diferitele rapoarte de evaluare, unele valori ajungând la 60 mil Euro. SNN (care nu este parte în tranzacție) nu poate să investigheze / să cenzureze cu privire la valoarea de piață stabilita de evaluator, acesta fiind atributul profesional exclusiv al evaluatorului autorizat, în baza cadrului legal și a standardelor profesionale aplicabile.

În același context, până la această dată nu a fost efectuată nicio plată aferentă Acordului de Refacturare, tocmai că expresie a abordării prudente adoptate de societate în vederea protejării intereselor companiei și ale acționarilor săi.

În aceeași logică se înscriu și demersurile, inițiate și susținute de către conducerea executiva a SNN, cu privire la efectuarea unui audit forensic, anterior finalizării raportului CCPM.

În consecință, până la această dată, SNN nu a validat modul de capitalizare sau finanțare prin împrumut a acestor activități, o astfel de validare urmând să fie realizată numai după obținerea confortului necesar că sumele respective sunt pe deplin documentate, justificate și corelate cu natura tranzacției privind proprietatea asupra amplasamentului, implicit să protejeze SNN de orice eventuale riscuri generate de tranzacție. La momentul finalizării auditului forensic, SNN va acționa în conformitate cu rezultatele auditului”, precizează comunicatul.

Astfel, „proiectul SMR de la Doicești a fost dezvoltat cu respectarea prevederilor legale, din considerente care au ținut de dezvoltarea unui proiect strategic pentru Romania, unul care să permită dezvoltarea asociată pe termen lung”. În plus, compania subliniază că poziția sa are la bază „documentația tehnică aferentă proiectului, evaluările independente realizate de organisme internaționale, mecanismele de guvernanță corporativă și cadrul legal aplicabil”.

„Proiectul SMR de la Doicești reprezintă una dintre investițiile strategice ale României în domeniul energiei și urmărește consolidarea securității energetice, dezvoltarea unei industrii nucleare competitive și poziționarea României că centru regional pentru tehnologia reactoarelor modulare mici.

S.N. Nuclearelectrica își reafirmă angajamentul pentru dezvoltarea proiectului în condiții de legalitate, transparență, fundamentare tehnică, prudență decizională și bună guvernanță corporativă, în beneficiul acționarilor, al sistemului energetic național și al interesului public”, mai adaugă compania.

În încheiere, compania subliniază că viziunea a fost aceea de a deveni un centru regional.

„La asumarea proiectului SMR, viziunea SNN a fost (și continua să fie) aceea de a deveni un centru regional, motiv pentru care SNN a și acționat în acest sens. Calitatea SNN de centru regional, presupune, printre altele:

România va obține o poziție de lider și multiple beneficii socio-economice, inclusiv un hub pentru susținerea producției și asamblării componentelor SMR, un centru de instruire și educație pentru viitorii operatori și specialiști, precum și un catalizator pentru implementarea SMR în regiune și un operator preferat pentru următoarele proiecte SMR care vor urma;

Oportunitatea României de a deveni centru regional prin dezvoltarea capacității de producție, asamblare și mentenanță a componentelor SMR, precum și importanța dezvoltării lanțului de aprovizionare al industriei nucleare românești;

Oferă posibilitatea de a deveni liderul regional în operarea și dezvoltarea tehnologiilor nucleare și de a sprijini obiectivele României de a deveni lider regional în industria nucleară. Astfel, dezvoltarea de proiecte similare celui de la Doicești, din perspectiva revitalizării amplasamentelor clasice dezafectate, se poate face prin dezvoltarea de platforme energetice hibride nuclear-regenerabile, aspect considerat de mare impact în astfel de zone și sprijinit în UE. Programul putea relansa economic zone afectate, susține tehnologii noi/de ultima generație și dezvolta în tara un centru de operare national și international.

Informații detaliate sunt accesibile în raportul curent transmis de Nuclearelectrica instututiilor pieței de capital, accesibil public”, se arată în încheierea comunicatului.

Statul român ar fi plătit mult peste preţul pieţei pentru terenul de la Doiceşti, unde urmează să fie construite primele reactoare nucleare modulare mici (SMR) din România. Concluzia aparţine Corpului de Control al prim-ministrului, al cărui raport a fost publicat luni.

Miezul problemei este preţul plătit pentru partea nucleară a amplasamentului, aproximativ 52 de hectare. Potrivit raportului, achiziţia a costat 46 de milioane de euro, deşi valoarea de piaţă stabilită de evaluatorul KPMG era de circa 24 de milioane de euro – aproape dublu.