Un meteorit descoperit în deșertul Sahara ar putea fi prima dovadă a existenței unei lumi pierdute din sistemul solar

Meteoritul este cunoscut sub numele de NWA 12774. Imagine cu caracter ilustrativ / Foto: Getty Images

Un meteorit rar recuperat din deșertul Sahara ar conține prima dovadă a unei lumi pierdute de mult timp, care ar fi putut rivaliza cu Luna ca mărime și ar fi existat la doar câteva milioane de ani după formarea sistemului solar, potrivit unui nou studiu.

Meteoritul, cunoscut sub denumirea de Northwest Africa (NWA) 12774, a fost descoperit în deșertul Sahara, în anul 2019, iar de atunci oamenii de știință au continuat să-l studieze.

Cântărește aproximativ 454 de grame, iar cercetătorii îl clasifică drept un angrit, un tip rar de meteorit care se numără printre cele mai vechi roci vulcanice din sistemul solar, potrivit Space.com.

Această bucată de rocă spațială păstrează o semnătură chimică neobișnuită care sugerează că unele dintre cele mai vechi lumi ale sistemului solar s-au dezvoltat diferit de alte planete stâncoase, spun cercetătorii.

„Acești meteoriți au păstrat dovezi ale unei căi complet diferite prin care s-au dezvoltat planetele timpurii”, a transmis într-un comunicat autorul principal al studiului, Aaron Bell, geolog la Universitatea din Colorado Boulder.

Oamenii de știință au măsurat elementele radioactive minuscule din interiorul lor, care acționează ca niște ceasuri naturale, și au descoperit că angritele s-au format alături de Soare cu mai mult de 4,5 miliarde de ani în urmă. Ca atare, ele păstrează indicii valoroase despre modul în care s-au format și au evoluat planetele, potrivit NASA.

Acestea sunt și extrem de rare: dintre cei peste 80.000 de meteoriți recuperați până acum pe Pământ, doar 68 sunt angrite cunoscute.

Ceea ce le face cu adevărat speciale este compoziția lor chimică neobișnuită.

De altfel, echipa de cercetători a reconstruit condițiile în care s-a format meteoritul și a descoperit că mineralul necesită presiuni de cel puțin 17,5 kilobari - de peste 17 ori mai mari decât presiunea de la baza Fosei Mariane, cel mai adânc punct de pe Pământ.

Astfel de condiții extreme nu ar fi putut exista într-un asteroid mic, ceea ce sugerează că obiectul din care provine meteoritul a fost mult mai mare, se arată în studiu.

„Este incredibil să crezi că a existat odată o lume atât de mare”, a mai spus Aaron Bell.

„Știm că a existat doar pentru că câteva fragmente din ea au aterizat întâmplător pe Pământ”, a mai adăugat acesta.

Cercetarea este descrisă într-un studiu publicat în revista Earth and Planetary Science Letters.