NASA: Meteoritul care s-a fragmentat deasupra statului Massachusetts a explodat cu o putere echivalentă a 300 de tone de TNT

NASA: Un asteroid de mici dimensiuni care a explodat la trecerea prin atmosfera terestră. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un bang sonic auzit în tot nord-estul Statelor Unite săptămâna trecută a fost cauzat de un meteor, un asteroid de mici dimensiuni care a explodat la trecerea prin atmosfera terestră, a confirmat NASA după consultarea imaginilor din satelit, notează Agerpres.

Acest bang sonic, auzit pe scară largă sâmbătă (30 mai) la ora locală 14:06, a fost audibil deasupra nord-estului Statelor Unite. NASA a stabilit că a fost vorba de un meteor pe baza relatărilor martorilor oculari către American Meteor Society, precum şi a imaginilor de la satelitul GOES-19, aparţinând Administraţiei Naţionale pentru Oceane şi Atmosferă (NOAA).

"Meteorul pare să se fi fragmentat la o altitudine de 64 de kilometri deasupra nord-estului statului Massachusetts şi a sud-estului statului New Hampshire", au scris oficialii NASA pe X duminică (31 mai). "Energia eliberată în explozie este estimată a fi echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT, ceea ce explică zgomotul puternic", conform NASA.

Instrumentul geostaţionar de cartografiere a fulgerelor GOES-19 a surprins explozia meteoritului, a anunţat Cooperative Institute for Research in the Atmosphere, cu sediul la Universitatea de Stat din Colorado, într-o postare separată pe X, sâmbătă, cu imagini ale evenimentului.

NBC News a surprins, de asemenea, imagini video ale evenimentului, menţionând că Agenţia de Management al Urgenţelor din Massachusetts a declarat că oficialii de siguranţă au primit rapoarte despre un "bang sonic" în zona estică a statului.

Între timp, un videoclip distribuit către American Meteor Society arată mingea de foc străbătând cerul din timpul zilei, în timp ce bubuitul său sonic poate fi auzit clar.

Din păcate pentru vânătorii de meteoriţi, se pare că bucăţi din roca spaţială au căzut toate în mijlocul golfului Cape Cod, a anunţat sâmbătă divizia de Cercetare şi Explorare a Astromaterialelor a NASA (Astromaterials Research & Exploration Science division).

Meteorii naturali provin din surse extraterestre de rocă: o rocă spaţială care este pe cale să intre în atmosfera noastră este un meteoroid, una care trece prin ea este un meteor, iar una care a ajuns pe sol se numeşte meteorit.