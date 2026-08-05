Un studiu realizat pe 730.000 de norvegieni arată că, din 1975, IQ-ul a început să scadă cu șapte puncte din generație în generație

Teste de IQ. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

În cea mai mare parte a secolului al 20-lea, una dintre cele mai fiabile tendințe din psihologie a fost aceea că scorurile la testele de inteligență au continuat să crească. Cercetătorul neozeelandez James Flynn a documentat acest lucru în zeci de țări: la aceleași teste standardizate, fiecare generație a depășit-o pe cea precedentă cu aproximativ trei puncte de IQ pe deceniu, un model care a devenit cunoscut sub numele de „efectul Flynn”. Apoi, în mai multe dintre țările în care creșterea fusese măsurată cel mai atent, aceasta s-a oprit și, în unele cazuri, chiar s-a redus, scrie ScienceBlog.

Cea mai clară dovadă a inversării acestei tendințe provine dintr-un studiu din 2018 publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, condus de Bernt Bratsberg și Ole Rogeberg de la Centrul Ragnar Frisch pentru Cercetări Economice din Oslo și rezumat ulterior mai detaliat de publicația științifică The Science Breaker. Norvegia recrutează aproape toți tinerii săi și le dă fiecăruia un test standardizat de inteligență la intrare, ceea ce înseamnă că țara deține un istoric neobișnuit de complet al scorurilor care se întind pe decenii întregi.

Bratsberg și Rogeberg au folosit 730.000 dintre rezultatele acestor teste, acoperind bărbați născuți între 1962 și 1991 și testați între 1970 și 2009.

Testul norvegian de recrutare este un test compus din trei părți: aritmetică, asemănări de cuvinte și completare de figuri, tipul de test conceput pentru a aproxima capacitatea generală de raționament, mai degrabă decât o singură abilitate. Nu este un instrument clinic sau de diagnostic, iar studiul nu pretinde că măsoară nimic dincolo de performanța la acel test compus specific, susținut de tineri la o anumită vârstă, în condiții specifice de testare, pe parcursul a cinci decenii.

Un punct de cotitură în 1975, apoi un declin constant

Scorurile au crescut constant în rândul persoanelor născute până în jurul anului 1975, în concordanță cu „efectul Flynn” documentat în alte părți. După acel an, tendința s-a inversat. Bărbații născuți mai târziu au obținut scoruri mai mici, în medie, decât bărbații născuți chiar înaintea lor, o scădere pe care cercetătorii o estimează la aproximativ șapte puncte pe parcursul unei generații.

Acesta este un singur studiu, nu un consens stabilit în sine, deși este printre cele mai mari și mai atent concepute pe această temă, iar constatarea sa centrală, o creștere urmată de o scădere în cadrul aceluiași program național de testare, a fost raportată ulterior și în Marea Britanie, Danemarca, Finlanda și Franța, fiecare folosind propriile înregistrări de testare militară obligatorie.

Ceea ce face ca studiul norvegian să fie deosebit de util nu este doar dimensiunea sa, ci și o metodologie specifică care vizează o explicație specifică. O teorie a declinului inteligenței, uneori numită ipoteză disgenică, susține că, dacă persoanele cu scoruri mai mici la teste au, în medie, mai mulți copii decât persoanele cu scoruri mai mari, scorurile medii ar putea scădea de la o generație la alta din motive genetice. Bratsberg și Rogeberg au testat acest lucru direct comparând frații din aceeași familie. Un efect genetic, la nivel familial, de acest tip, s-ar manifesta ca un declin între familii, dar nu în cadrul acestora, deoarece frații au în mare parte același background genetic și familial.

Totuși, nu asta au arătat datele.

Declinul s-a manifestat la fel de puternic în cadrul familiilor ca și în întreaga populație, ceea ce, potrivit autorilor, exclude o explicație genetică și indică, în schimb, ceva în mediu care s-a schimbat pentru toți cei născuți după mijlocul anilor 1970, indiferent de familia în care s-au născut.

O altă țară, o imagine mai complicată

Un set de date separat, mai recent, adaugă o complicație utilă, mai degrabă decât o simplă confirmare. În 2023, Elizabeth Dworak, profesor asistent de cercetare la Școala de Medicină Feinberg a Universității Northwestern, a publicat o analiză în revista Intelligence folosind date din Proiectul SAPA, o evaluare cognitivă online gratuită. Echipa sa a analizat 394.378 de persoane care au susținut testul între 2006 și 2018 în Statele Unite. Scorurile au scăzut în această perioadă la raționamentul verbal, raționamentul matriceal și sarcinile cu serii de litere și numere. Însă scorurile la o a patra măsurătoare, rotația spațială tridimensională, au crescut.

Acest detaliu contează, deoarece contrazice o singură poveste clară a declinului general. Dworak a avut grijă să nu invoce o cauză. Printre posibilitățile pe care le-a ridicat s-au numărat schimbări în ceea ce privește accentul pus pe școli și locurile de muncă, mai mult timp petrecut cu medii vizual complexe care ar putea antrena în mod plauzibil abilitățile spațiale în mod specific și o posibilitate mai directă: aceea că unii dintre candidații de astăzi ar putea fi pur și simplu mai puțin exersați sau mai puțin motivați la tipul de testare pentru care instrumentele mai vechi erau concepute să le măsoare, un factor care s-ar manifesta ca o modificare a scorului fără a reflecta o schimbare reală a abilității subiacente.

Cele două seturi de date nu măsoară de fapt același lucru, iar diferența dintre ele merită să fie luată în considerare. Eșantionul norvegian reprezintă aproape o populație completă: aproape toți tinerii eligibili din țară au fost testați în aceleași condiții de către aceeași autoritate, an de an. Eșantionul american este autoselectat: persoane care au găsit Proiectul SAPA online și au ales să susțină un test cognitiv gratuit, ceea ce reprezintă un grup foarte diferit de recrutare și care s-ar putea schimba, în timp, în moduri care nu au nicio legătură cu inteligența.

Asta nu înseamnă că descoperirile americane sunt greșite, dar înseamnă că cele două studii se situează la puncte diferite pe scala de fiabilitate.

Ce nu ne spun testele

Nimic din toate acestea nu susține afirmația că oamenii devin mai puțin capabili într-un sens general, și niciunul dintre cercetătorii implicați nu susține că se întâmplă asta. Nici „efectul Flynn”, în sine, nu a fost niciodată pe deplin explicat.

Principalele teorii despre creștere, o nutriție mai bună, mai multă școlarizare, locuri de muncă și timp liber mai solicitant din punct de vedere cognitiv, o mai mare familiaritate cu raționamentul abstract, asemănător testelor, rămân teorii principale despre ceea ce s-ar putea estompa sau inversa.

„Efectul Flynn” și inversarea sa sunt o reamintire a faptului că numărul produs de teste, indiferent ce măsoară, nu este fix. Acesta se modifică odată cu mediul în care oamenii sunt testați, din generație în generație, din motive pe care cercetătorii încă le elaborează.

Ceea ce ar rezolva problema este același lucru care ar rezolva majoritatea problemelor de acest gen: mai multe țări, mai multe decenii și mai multe seturi de date construite cu aceeași grijă pe care Bratsberg și Rogeberg au pus-o în a exclude explicația care părea, la prima vedere, cea mai simplă.