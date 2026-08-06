Ce au văzut oamenii de știință când racheta lui Elon Musk s-a prăbușit pe Lună. Sodiu, litiu și un nor gigantic

2 minute de citit Publicat la 09:53 06 Aug 2026 Modificat la 09:53 06 Aug 2026

Impactul rachetei lui Elon Musk cu Luna s-a produs la limita zonei de umbră dintre partea luminată de soare și partea îndepărtată. Foto: Profimedia Images

Un uriaș nor de praf cu elemente precum sodiu și litiu în stare gazoasă a fost detectat Lună, după ce o parte a unei rachete SpaceX s-a prăbușit pe astrul nopții, scrie The Guardian.

Un telescop din Chile a surprins dovezi ale impactului produs la o viteză de 8.690 km/h.

Instrumentul Observatorului Sudic European Sudic (ESO) a detectat liniile spectrale ale sodiului și litiului în norul de praf lunar ridicat în urma ciocnirii.

Potrivit oamenilor de știință, „amprente chimice” ale norului au fost vizibile timp de cinci până la zece minute.

Norul avea o dimensiune de câteva zeci de kilometri, a precizat Carl Schmidt, astronom de la Centrul pentru Fizică Spațială al Universității din Boston.

Benjamin Fernando, de la Laboratorul Național Los Alamos din New Mexico, a declarat anterior că această coliziune ar putea oferi date valoroase pentru viitoarele experimente seismice și pentru evaluarea riscurilor privind impactul Lunii cu resturi spațiale artificiale.

NASA speră să stabilească în curând o prezență umană permanentă pe Lună, iar acest demers necesită o mai bună înțelegere a dinamicii resturilor spațiale de pe orbita lunară.

Impactul rachetei lui Musk a avut loc la limita dintre partea luminată și partea întunecată a Lunii

Impactul a avut loc în apropierea liniei de demarcație a umbrei dintre partea luminată de soare și partea îndepărtată a Lunii.

Similar obiectelor care au lovit Luna în trecut, ciocnirea rachetei a ridicat un nor de praf lunar care a fost reflectat pentru scurt timp de lumina soarelui, însă observarea sa cu ochiul liber de pe Pământ a fost dificilă.

Numeroși sateliți se află pe orbită în jurul Lunii, dar niciunul nu a fost suficient de aproape la momentul potrivit pentru a fi "martor" la prăbușire, care a avut loc miercuri în jurul orei 6:35 GMT (ora 9:35 în România).

Treapta rachetei avea înălțimea unei clădiri cu cinci etaje și cântărea patru tone.

NASA, prin intermediul sondei Lunar Reconnaissance Orbiter, precum și sonda lunară Pathfinder din Coreea de Sud, urmează să capteze imagini ale locului după impact.

Potrivit The Guardian, ar putea dura zile până când se vor primi aceste informații.

Racheta lui Elon Musk ar fi adus litiu pe Lună

Totuși, modul în care norul de impact a interacționat cu lumina soarelui le-a permis astronomilor să obțină câteva indicii despre compoziția sa.

Se crede că gazul de sodiu din spectre provine din solul lunar, în timp ce urmele de litiu ar fi putut proveni chiar de la treapta rachetei, a spus astronomul Carl Schmidt.

„Această observație nu a mers perfect, iar analiza este foarte rudimentară, dar am vrut să împărtășesc ceva rapid. În timp, vom putem spune mai multe despre aceste rezultate”, a adăugat el.

Dr. Sara Webb, astrofizician la Universitatea Swinburne din Australia, a declarat că forța extraordinară a prăbușirii ar fi produs un nou crater masiv, având, probabil, un diametru de 20 de metri și o adâncime de cinci metri.

„Nu am anticipat cât de greu va fi să vedem acest impact. Aveam mai multe telescoape și instrumente de observație pe Lună, care monitorizau evenimentul, dar nimeni nu a surprins imagini clare”, a explicat ea.

Racheta Falcon 9 a companiei SpaceX aparținând multimiliardarului Elon Musk a fost lansată în ianuarie 2025 pentru a transporta două module de aselenizare.

Racheta s-a întors pe Pământ, cu excepția treptei superioare. Aceasta rămas în spațiu pentru a propulsa modulele de aselenizare.

Treapta respectivă a fost doar una dintre zecile de mii de bucăți de „deseuri spațiale” rămase pe orbită după diferite misiuni.

Luna este în mod obișnuit supusă impactului cu resturi spațiale, inclusiv meteoroizi, însă coliziunile cu obiecte artificiale sunt mai puțin frecvente, notează The Guardian.