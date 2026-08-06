Nivelul Dunării în Ungaria a crescut cu 9 cm față de duminică. Peter Magyar cere în continuare reducerea consumului la energie

Nivelul Dunării în Ungaria a crescut cu 9 cm față de duminică. FOTO: Profimedia Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat joi că nivelul Dunării în zona Centralei Nucleare Paks a continuat să crească, ajungând la nouă centimetri peste minimul înregistrat duminică. Magyar a precizat că centrala funcționează, însă a cerut populației și companiilor să reducă în continuare, în mod voluntar, consumul de energie electrică.

"Vești bune: suntem acum la nouă centimetri peste nivelul minim al Dunării înregistrat duminică, iar în bazinele hidrografice din Austria sunt așteptate ploi. Centrala Paks funcționează. Cu toate acestea, în această zi călduroasă, va fi în continuare mare nevoie de reducerea voluntară a consumului", a transmis premierul ungar.

Creșterea nivelului apei oferă un răgaz sistemului energetic al Ungariei, care s-a confruntat în ultimele zile cu riscul opririi singurei centrale nucleare din țară. Paks furnizează o parte importantă din energia electrică produsă în Ungaria, iar funcționarea sa depinde de apa Dunării, utilizată pentru răcirea reactoarelor.

Marți dimineață, Peter Magyar anunțase că nivelul Dunării în dreptul centralei crescuse cu 1,5 centimetri, ceea ce a permis evitarea la limită a opririi complete a unității. Aproximativ zece ore mai târziu, premierul a revenit cu o nouă informare și a precizat că nivelul apei crescuse cu trei centimetri.

Scăderea debitului Dunării nu este însă singurul pericol pentru funcționarea centralei. Autoritățile urmăresc cu atenție și temperatura apei, în condițiile în care Ungaria este afectată de valul de căldură care traversează Europa.

Conform reglementărilor de siguranță, temperatura Dunării nu poate depăși 30 de grade Celsius la o distanță de 500 de metri în aval de punctul în care este evacuată apa folosită pentru răcirea centralei.

Miercuri, temperatura măsurată în această zonă a ajuns la 29,5 grade Celsius, cu numai o jumătate de grad sub limita maximă permisă. În anii trecuți, o asemenea încălzire a apei era considerată puțin probabilă.

Chiar dacă nivelul Dunării a crescut, iar centrala Paks continuă să funcționeze, Guvernul de la Budapesta avertizează că situația rămâne fragilă. Peter Magyar le-a cerut din nou cetățenilor și marilor consumatori industriali să limiteze voluntar consumul în orele de vârf, pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic.