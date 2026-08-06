WP: Tensiuni maxime la Camp David. Trump i-a cerut explicații lui Hegseth despre lipsa stocurilor de rachete. Credea că "se rezolvase"

Trump i-a cerut explicații lui Hegseth despre lipsa stocurilor de rachete. FOTO: Getty Images

Nemulțumirea președintelui Donald Trump față de evoluția războiului cu Iranul a izbucnit săptămâna trecută la Camp David, unde i-a cerut explicații secretarului Apărării, Pete Hegseth, după ce a constatat că ar fi fost informat greșit în legătură cu lipsa gravă de muniții, care limitează acum opțiunile militare ale Statelor Unite împotriva Iranului. Informația a fost transmisă publicației The Washington Post de două persoane care știau ce se discutase.

Confruntarea a avut loc vineri, la reuniunea Cabinetului de la Camp David. Potrivit celor două surse, Trump i-a reproșat lui Hegseth că el credea că problema munițiilor "fusese rezolvată".

Lipsurile, în special cele privind rachetele ghidate cu rază lungă de acțiune și interceptorii pentru apărarea antiaeriană, reprezintă unul dintre motivele pentru care Trump a renunțat în ultimele zile la lansarea unor noi atacuri de amploare împotriva Iranului, a declarat una dintre surse.

Trump a afirmat luni că a ordonat, iar ulterior a anulat, "cel mai mare atac de după Al Doilea Război Mondial", în așteptarea unor presupuse noi negocieri privind Strâmtoarea Hormuz.

Deși Statele Unite au anunțat noi acorduri de producție pentru unele dintre cele mai importante categorii de muniție, inclusiv pentru rachetele de apărare antiaeriană Patriot, fabricarea acestora poate dura până la doi ani. Prin urmare, nu există o soluție imediată pentru refacerea stocurilor.

Numai în prima lună de lupte, Statele Unite au lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk și au folosit peste 1.000 de interceptori Patriot și THAAD, sistemul de apărare antirachetă la mare altitudine, potrivit unor informații publicate anterior de The Washington Post.

De asemenea, armata americană a utilizat peste 1.300 de rachete balistice tactice în primele săptămâni ale conflictului, a declarat pentru publicație un oficial american. Stocul de rachete ATACMS, arme cu rază scurtă de acțiune solicitate și de Ucraina, este atât de redus încât practic nu mai există rezerve disponibile, a afirmat una dintre persoanele familiarizate cu situația. Informația fusese relatată anterior și de Reuters.

Lipsa munițiilor defensive are consecințe și în afara Orientului Mijlociu. Ucraina rămâne fără mijloace de apărare antiaeriană, iar posibilitățile de înlocuire a acestora din stocurile occidentale sunt limitate. În aceste condiții, țara este tot mai expusă atacurilor rusești cu rază lungă de acțiune.

Deficitul de rachete interceptoare influențează și modul în care Statele Unite decid dacă folosesc muniții împotriva unei amenințări care se apropie. Decizia depinde acum de direcția estimată a proiectilului și de evaluarea faptului că acesta reprezintă sau nu un pericol real, a explicat oficialul american. Schimbarea de tactică a fost relatată pentru prima dată de NBC News.

La Camp David, confruntat de Trump în legătură cu stocurile aproape epuizate, Hegseth s-a apărat și l-a învinuit pe adjunctul său, Stephen Feinberg, pentru lipsurile existente și pentru faptul că nu s-ar fi asigurat că președintele era informat complet asupra situației, potrivit celor două surse.

Discuția a evidențiat nemulțumirea tot mai mare a lui Trump față de secretarul Apărării. Hegseth s-a numărat printre cei mai puternici susținători inițiali ai unei intervenții militare împotriva Iranului și l-ar fi convins pe Trump că operațiunea urma să fie rapidă și relativ ușor de câștigat, potrivit mai multor oficiali.

"Este o știre 100% falsă. Pur și simplu nu s-a întâmplat niciodată. Președintele Trump are deplină încredere în secretarul Hegseth", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, ca răspuns la întrebările adresate de The Washington Post.

La mai bine de cinci luni de la începutul conflictului, în care au murit 18 militari americani, iar alte câteva sute au fost răniți, Iranul și Statele Unite se află în continuare într-un impas. În același timp, statele arabe vecine sunt tot mai îngrijorate de efectele economice pe termen lung ale războiului și de consecințele închiderii Strâmtorii Hormuz.

"Secretarul Hegseth nu a indus pe nimeni în eroare cu privire la situația stocurilor noastre de muniții și nu l-a învinuit pe adjunctul Feinberg. Afirmațiile privind epuizarea stocurilor, neînțelegerile interne și poziția secretarului în privința Iranului sunt, de asemenea, complet inventate", a declarat Sean Parnell, principalul purtător de cuvânt al Pentagonului.

În timpul unei audieri organizate în Senat în luna iulie, Hegseth a avut schimburi dure de replici cu senatorii democrați, care l-au întrebat dacă i-a oferit lui Trump evaluări corecte privind războiul din Iran, inclusiv asupra riscurilor pe care o campanie prelungită le-ar putea avea asupra stocurilor militare americane.

În cadrul audierii, Hegseth a refuzat să prezinte recomandările oferite președintelui și a pus în mod repetat eventualele lipsuri pe seama modului în care administrația Biden gestionase armata, nu pe seama operațiunilor desfășurate în timpul mandatului lui Trump.

Hegseth, Feinberg și președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, le-au cerut parlamentarilor să aprobe încă 67 de miliarde de dolari pentru cheltuielile militare generate de războiul cu Iranul. Hegseth a declarat luna trecută, în fața legislatorilor, că această finanțare reprezintă o necesitate "urgentă și indispensabilă" pentru refacerea stocurilor armatei.

Republicanii din Senat nu au ajuns încă la un acord privind strategia prin care pachetul de finanțare ar putea fi supus votului.

Propunerea generală de buget pentru apărare a administrației, pentru următorul an fiscal, atinge nivelul record de 1.500 de miliarde de dolari și include zeci de miliarde pentru producerea de rachete. Proiectul este însă blocat, după ce democrații s-au opus creșterii masive a cheltuielilor, iar Pentagonul nu are în prezent o soluție clară pentru refacerea stocurilor de armament esențial.

Încă de la scandalul "Signalgate", în care Hegseth a transmis informații clasificate într-un grup de discuții în care se afla și un jurnalist, la doar câteva luni după confirmarea sa în funcție, au apărut speculații privind perioada în care acesta va mai beneficia de susținerea lui Trump. Președintele l-a lăudat însă constant pe Hegseth, afirmând că pare ales direct dintr-un film și că "iubește războiul".

De la preluarea mandatului, Trump a lansat operațiuni militare în șapte țări: Yemen, Somalia, Siria, Iran, Irak, Nigeria și Venezuela.

Operațiunea considerată un succes pentru capturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro părea să-i consolideze poziția lui Hegseth. Totuși, impasul privind Strâmtoarea Ormuz, precum și costurile uriașe și durata războiului cu Iranul au redus încrederea lui Trump în secretarul Apărării, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu discuția de la Camp David.

"Secretarul Hegseth nu pleacă nicăieri și va continua să lucreze alături de adjunctul său, Stephen Feinberg, pentru a pune în aplicare agenda președintelui Trump", a declarat Parnell, ca răspuns la întrebările privind confruntarea și epuizarea stocurilor de muniții.

Presiunile asupra stocurilor nu reprezintă o problemă nouă

Chiar înainte de începerea războiului, generalul Caine l-a avertizat pe Trump că Statele Unite nu dețin suficiente muniții pentru a susține un conflict de lungă durată.

Ritmul și volumul uriaș al munițiilor utilizate de ambele părți au accelerat însă epuizarea unor arme ofensive și defensive esențiale din arsenalul american.

În perioada 28 februarie-7 aprilie, când a început armistițiul, Statele Unite au lovit peste 13.000 de ținte în Iran. De asemenea, forțele americane au interceptat peste 8.500 de muniții sau drone iraniene.

Statele Unite au lansat Operațiunea "Epic Fury" în condițiile în care se confruntau deja cu deficite importante de muniții.

În vara anului 2025, armata americană a folosit mai mult de un sfert din întregul său stoc de interceptori THAAD în timpul războiului de 12 zile al Israelului și al Operațiunii "Midnight Hammer", în cadrul căreia forțele americane au atacat instalațiile nucleare ale Iranului. Conflictul actual "a agravat și mai mult aceste deficiențe", a declarat Brad Bowman, veteran al armatei și director în cadrul Foundation for Defense of Democracies.

Deși Hegseth și Pentagonul au anunțat numeroase acorduri-cadru cu industria de apărare pentru reconstruirea arsenalului, companiile "nu vor începe producția propriu-zisă până când nu vor exista contracte și fonduri aprobate de Congres", a explicat Bowman.

Prin urmare, ar putea dura ani până când stocurile vor fi refăcute. "Vorbim adesea despre ani întregi între momentul în care sunt alocate fondurile necesare, semnarea contractelor și livrarea armamentului", a spus el. "Nu apeși pur și simplu pe un buton, iar muniția apare imediat în mâinile militarilor."