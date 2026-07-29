Alertă în Europa: jucăriile „antistres” Squeezy Dumplings au fost retrase de pe piaţă. Sunt considerate periculoase

„Squeezy Dumplings” sunt jucării moi, antistres, în formă de găluște asiatice, vândute într-un coș de plastic din bambus. Sursa foto: Getty Images

Un raport al Uniunii Europene a avertizat cu privire la Squeezy Dumplings, jucăriile antistres moi și elastice, realizate din polimer plastic, care au devenit virale în rândul copiilor. Un lot de astfel de jucării a fost retras de pe piaţă, fiind considerat periculos pentru sănătatea clienţilor.

Jucăriile, care sunt foarte populare în întreaga Europă, au ajuns în rețeaua de alertă rapidă a Uniunii Europene . Alerta (înregistrată ca SR/02073/26 în sistemul Safety Gate și publicată pe 24 iulie) se referă la un lot de „Squeezy Dumplings”: jucării moi, antistres, în formă de găluște asiatice, vândute într-un coș de plastic din bambus, relatează La Repubblica.

Versiunile fără marcă sunt deosebit de periculoase, în timp ce cele distribuite de companiile originale (RMS și Crazy Fun) rămân sigure deocamdată. Testele au detectat o concentrație de benzen de 20 mg/kg, sau 0,002%, în stratul exterior al jucăriei, o valoare care depășește limitele stabilite de reglementările UE privind siguranța jucăriilor și a declanșat clasificarea riscului chimic.

Cu toate acestea, lotului retras îi lipseau identificatorii de trasabilitate necesari, ceea ce îngreuna identificarea articolelor cu risc pentru familii. Din acest motiv, asociația britanică a consumatorilor „Which?”, într-un mesaj pe Instagram, i-a îndemnat pe părinți să verifice nu doar produsele achiziționate direct, ci și cele primite în schimb de la alţi copii: „Chiar dacă sunteți siguri că al dumneavoastră este original, verificați dacă copilul dumneavoastră nu a adus acasă altul.”

Pericolele acestor jucării sunt multe şi reale: dacă este inhalat, benzenul irită ochii, nasul și gâtul, iar dacă intră în contact cu pielea, provoacă iritații , în timp ce dacă este ingerat, provoacă arsuri la nivelul tractului digestiv. În plus, în caz de expunere prelungită, a explicat agenția britanică pentru siguranță sanitară UKHSA, este clasificat de IARC drept agent cancerigen din Grupa 1, asociat în special cu leucemia mieloidă acută.

Notificare a sosit din partea Regatului Unit , care, deși se află în afara Uniunii, rămâne obligat să respecte standardele europene de siguranță datorită Irlandei de Nord. În acest mod a ajuns în sistemul de alertă comunitară rechemarea produselor de pe piaţă, ordonată de Oficiul pentru Siguranța Produselor și Standarde împotriva distribuitorului Samsons Cash and Carry, cu sediul în Cardiff.

Squeezy Dumplings au apărut ca moștenitori direcți ai unei alte obsesii de colecție, Labubu. Aceste jucării din silicon sau spumă, cu ochi și obraji zâmbitori, vândute în ambalaje surpriză care ascund diverse modele, aurii, strălucitoare, transparente, pentru a fi colecționate sau schimbate.

Mecanismul care le-a făcut virale este același ca şi în cazul Labubu: când cumpărătorul desface ambalajul nu știe niciodată ce este înăuntru, iar acest element surpriză le-a permis jucăriilor antistres să devină virale pe TikTok începând cu primăvara anului 2026, încât unoeri produsele figurau cu stoc lichidat şi era nevoie de săptămâni de aşteptare.

Figurinele antistres moi și elastice, realizate din polimer plastic se comercializează la chioșcuri de ziare, papetării, tutungerii, magazine de jucării și, bineînțeles, pe platformele digitale. În Statele Unite, au ajuns la Walmart, Target, Five Below și Amazon.

Publicul țintă este format în principal din elevii de școală primară și gimnazială, dar fenomenul s-a răspândit și la adolescenți și adulți, datorită presupusei funcții antistres a obiectului. Prețurile variază în funcție de canalul de vânzare și dacă fac parte dintr-o colecţie mai rară. Astfel în Statele Unite, de exemplu, prețurile încep de la 6,99 dolari la Walmart, ajungând până la 14,99 dolari pentru un pachet de patru pe Amazon. Variantele prezentate drept „rare” pot fi revândute online pentru peste 20 de euro.

Distribuția documentată se desfășoară în principal în Regatul Unit, Statele Unite și Italia, dar fenomenul, născut și alimentat de rețelele sociale, pare mai degrabă global decât localizat și, prin urmare, mai dificil de urmărit.