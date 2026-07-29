Johnson & Johnson oferă până la 5,5 miliarde de dolari pentru a soluționa procesele privind pudra pentru bebeluși care ar cauza cancer

Pudră de talc Johnson pentru bebeluși. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Johnson & Johnson a alocat până la 5,5 miliarde de dolari pentru a soluționa zeci de mii de procese din Statele Unite în care se susține că produsele sale pe bază de talc au provocat cancer ovarian, transmite CNN.

Gigantul farmaceutic a propus să plătească reclamanților până la 3 miliarde de dolari în 2027, iar orice despăgubiri rămase vor fi achitate după 2028.

Compania a declarat într-un comunicat emis luni că speră ca aceste înțelegeri să pună capăt unor „litigii lipsite de temei, desfășurate pe parcursul a 15 ani”.

76.000 de reclamații formulate împotriva companiei

Acordul vizează aproximativ 76.000 de reclamații formulate împotriva companiei. Pentru ca propunerea să intre în vigoare, ea trebuie să fie acceptată de firmele de avocatură care reprezintă cel puțin 95% dintre reclamanți, a precizat Johnson & Johnson în comunicatul său.

De ani de zile, Johnson & Johnson se confruntă cu acuzații potrivit cărora talcul din produsele sale, inclusiv din pudra pentru bebeluși, ar fi conținut azbest, o substanță cancerigenă.

Compania, cu sediul în statul New Jersey, a negat în repetate rânduri că produsele sale ar provoca cancer.

Unele studii științifice au arătat că femeile care utilizează talc în zona genitală prezintă un risc crescut de a dezvolta cancer ovarian, însă alte cercetări nu au identificat o astfel de asociere.

Compania a renunțat la pudra pentru bebeluși pe bază de talc

În 2020, compania a renunțat la pudra pentru bebeluși pe bază de talc în America de Nord, înlocuind-o cu o formulă pe bază de amidon de porumb. În 2023, aceeași schimbare a fost aplicată la nivel global. În ambele situații, Johnson & Johnson a afirmat că decizia a fost luată pentru simplificarea portofoliului de produse și a continuat să susțină că produsul pe bază de talc este sigur.

Erik Haas, vicepreședinte al departamentului de litigii din cadrul Johnson & Johnson, a declarat că procesele „nu au fundament științific”.

„Deși suntem încrezători că, în cele din urmă, compania ar fi avut câștig de cauză dacă litigiile ar fi continuat, așa cum s-a întâmplat în marea majoritate a cazurilor judecate până în prezent, această soluționare permite companiei să lase definitiv această problemă în urmă”, a afirmat el în comunicatul emis luni.

Procesele intentate împotriva Johnson & Johnson au avut rezultate mixte

Chris Seeger, avocat care reprezintă o parte dintre reclamanți, a descris acordul drept „o măsură echitabilă de dreptate, așteptată de mult timp”, într-o declarație făcută luni.

Într-o declarație transmisă CNN, Seeger a precizat că valoarea acordului nu este plafonată și ar putea crește în continuare. El nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind afirmația Johnson & Johnson potrivit căreia procesele nu ar avea o bază științifică.

Săptămâna trecută, un judecător federal și-a exprimat rezerve cu privire la aproximativ 69.000 de reclamații, afirmând că reclamanții trebuie să prezinte dovezi specifice care să demonstreze legătura dintre cancerul lor ovarian și pudra pentru bebeluși, precum și alte produse pe bază de talc fabricate de Johnson & Johnson, potrivit Reuters.

Procesele intentate împotriva Johnson & Johnson au avut rezultate mixte: în unele cazuri, compania a fost găsită responsabilă și obligată la plata unor despăgubiri substanțiale, în timp ce în altele jurații au decis că aceasta nu este răspunzătoare.

În octombrie, un juriu din Los Angeles a obligat Johnson & Johnson să plătească 966 de milioane de dolari familiei unei femei care a murit din cauza mezoteliomului, o formă rară de cancer provocată, de regulă, de expunerea la azbest.

Compania, care a obținut în trecut reducerea unor despăgubiri în urma apelurilor, a anunțat că intenționează să conteste și această decizie, calificând verdictul drept „excesiv și neconstituțional”.