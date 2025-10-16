Pudră pentru copii, contaminată cu azbest. Mii de persoane din Marea Britanie dau în judecată Johnson&Johnson

În Marea Britanie, mii de persoane dau în judecată Johnson & Johnson din cauza produselor pe bază de talc care pot provoca cancer. Foto: Hepta

În Marea Britanie a fost depusă o amplă acțiune legală împotriva companiei Johnson & Johnson, acuzată că ar fi vândut cu bună știință pudră pentru copii contaminată cu azbest o substanță cancerigenă. Potrivit BBC, peste 3.000 de persoane susțin că produsele pe bază de talc ale companiei le-au pus viața în pericol, iar acuzațiile se bazează pe documente interne și rapoarte științifice, relateză BBC.

Compania Johnson & Johnson este acuzată că ar fi vândut, timp de zeci de ani pudră pentru copii contaminată cu azbest, o substanță cancerigenă . Mii de persoane din Marea Britanie și Statele Unite au intentat procese împotriva companiei, susținând că au fost expuși fără să știe la un produs toxic promovat drept unul sigur pentru bebeluși.

Reprezentanții J&J neagă toate acuzațiile și spun că produsele lor „au respectat toate standardele de reglementare, iar produsele nu conțin azbest și nu provoacă cancer”. Vânzarea pudrei pentru copii pe bază de talc a fost suspendată în Marea Britanie în 2023.

Documente interne și mărturii șocante

Printre dovezile prezentate în proces se numără și documente interne care ar arăta că încă din anii 70 directorii companiei ar fi încercat să reducă testele de laborator pentru ca urmele de azbest să nu fie detectate.

De asemenea, un fost director de toxicologie al Johnson & Johnson ar fi recunoscut în cadrul unui proces din SUA că a primit rezultate de testare care indicau prezența azbestului în pudra pentru copii, dar nu a informat conducerea sau autoritățile de reglementare.

Cazul a luat amploare după ce mai multe femei diagnosticate cu cancer ovarian au declarat că au folosit produsul ani la rând, fără să fie avertizate cu privire la posibilele riscuri. Unele instanțe americane au acordat deja despăgubiri de zeci de milioane de dolari, însă compania a făcut apel în majoritatea cazurilor.

Printre reclamanți se află și Siobhan Ryan, o femeie de 63 de ani din Somerset diagnosticată cu cancer ovarian în stadiul IV, care susține că a folosit pudra J&J întreaga viață, la recomandarea mamei sale. „Știau că este contaminată și totuși au vândut-o noilor mămici și copiilor lor”, a spus ea pentru BBC.

Specialiștii în oncologie avertizează că expunerea la azbest chiar și în cantități foarte mici poate contribui la apariția cancerului, întrucât particulele fibroase pătrund în organism și afectează structura celulară.

Într-un caz recent din Connecticut (SUA), un tribunal a obligat Johnson & Johnson să plătească 25 de milioane de dolari unui bărbat care a dezvoltat mezoteliom peritoneal după ce a folosit pudra mai mulți ani.

Compania a anunțat că va face apel, menținându-și poziția conform căreia produsele sale sunt sigure. Într-o declarație emisă prin filiala sa Kenvue, J&J a transmis:

„Compatizăm profund cu persoanele care trăiesc cu cancer. Înțelegem dorința lor de a afla adevărul de aceea faptele sunt atât de importante. Pudra noastră pentru copii a fost conformă cu toate standardele de reglementare, nu conține azbest și nu provoacă cancer.”

Procesul din Marea Britanie ar putea deveni un moment decisiv pentru industria produselor cosmetice și de îngrijire personală, ridicând întrebări esențiale despre transparența companiilor globale și responsabilitatea lor față de consumatori.











