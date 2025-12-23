Antreprenorii susțin cota de 1% pe impozitul pe venitul microîntreprinderilor, dar pun o condiție

Reducerea acesteia reprezintă o creştere mascată a fiscalităţii pe forţa de muncă. Foto: Getty Images

IMM România susţine cota de 1% pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, însă solicită păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei şi după 1 iulie 2026, argumentând că reducerea acesteia reprezintă o creştere mascată a fiscalităţii pe forţa de muncă, scrie Agerpres.



"Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) şi după data de 1 iulie 2026, când are loc creşterea salariului minim brut pe ţară, pentru asigurarea unei creşteri a veniturilor nete ale salariaţilor (reducerea sumei neimpozabile este practic o creştere mascată a fiscalităţii pe forţa de muncă). Simularea privind păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei şi după 1 iulie 2026 arată că salariul net ar fi de 2.741 de lei, faţă de 2.574 de lei în prezent, mai mare cu 167 de lei", se arată într-un comunicat al IMM România privind poziţia organizaţiei faţă de prevederile din proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat de Ministerul Finanţelor.



În acelaşi timp, IMM România solicită devansarea eliminării impozitului pe construcţiile speciale la 1 ianuarie 2026, susţine reducerea şi eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri conform calendarului propus şi cere eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri pe întreg lanţul comercial, nu doar la producători şi importatori.



"Susţinem eliminarea impozitului pe construcţiile speciale începând din 1 ianuarie 2026, faţă de 1 ianuarie 2027, cum este prevăzut de actul normati; Suntem de acord cu reducerea IMCA la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea completă din 2027; Solicităm eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri nu doar la producători/ importatori, ci pe întregul lanţ comercial (includerea accizei în baza de calcul pentru distribuitori fiind mai nocivă decât IMCA şi ICAS)", se menţionează în comunicatul IMM România.



Ministerul de Finanţe a publicat luni seara proiectul de OUG care reglementează măsurile fiscal-bugetare pentru anul 2026, având impact asupra mediului de afaceri şi a bugetului pentru anul viitor.



Astfel, la microîntreprinderi rămâne o singura cotă de impozitare pentru veniturile microîntreprinderilor de 1% (se elimina cota de 3%). Practic se elimină plafonul de 60.000 de euro pentru plata cotei de 1% pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 1 ianuarie 2026 rămânând doar plafonul de 100.000 de euro. Organizaţia menţionează că din cele 895.000 firme care au depus bilanţ în anul 2024, 678.000 au avut cifra de afaceri sub 100.000 euro - 500.000 lei.



În ceea ce priveşte fiscalitatea pe salariul minim, de la 1 iulie 2025 - odată cu creşterea salariului minim - suma neimpozabilă pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, scade de la 300 de lei la 200 de lei.



De asemenea, impozitul pe construcţiile speciale - altele decât clădiri, terenuri - se abrogă începând cu 1 ianuarie 2027.



Potrivit proiectului, începând cu 1 ianuarie 2026 termenul de transmitere în SPV a facturii este de 5 zile lucrătoare din momentul emiterii, şi nu calendaristice cum este în prezent.



Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) scade începând cu 1 ianuarie 2026 de la 1% la 0,5%, iar începând cu 1 ianuarie 2027 se abrogă.



IMM România precizează că IMCA se plăteşte de persoanele juridice care au o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. IMM-urile au până la 249 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro.



De asemenea, a fost amânat până la 30 septembrie 2026 termenul pentru transmiterea de către ANAF a notificărilor de diferenţe la decont, la care firmele trebuie să răspundă cu explicaţii, în cazul decontului precompletat E-tva, în cazul persoanelor juridice cu TVA la încasare.