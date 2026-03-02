Antena 3 CNN Economic ROBOR la trei luni a crescut la 5,75% pe an. Cât este acum indicele la șase luni

ROBOR la trei luni a crescut la 5,75% pe an. Cât este acum indicele la șase luni

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 5,75% pe an, de la 5,74% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.

La începutul lui 2025, indicele ROBOR era 5,92%.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,78% pe an, de la 5,79%/an vineri, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 5,92%/an, de la 5,93%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.

