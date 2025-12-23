Cozonaci și colinde la Cotroceni. Imagini amuzante cu Nicușor Dan și grupurile de colindători

Foto: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale SM / Facebook

Colindele Zonei Codru din județul Satu Mare au răsunat, luni, la Palatul Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a invitat, la Cotroceni, Ansamblurile Folclorice "Cununiţa" şi "Cununiţa Năzdrăvană", reprezentând astfel prima participare oficială a ansamblurilor la Cotroceni, prilej cu care publicul a putut asculta colinde, obiceiuri și melodii tradiționale reprezentative pentru Zona Codru, potrivit unui mesaj postat pe Facebook de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale SM.

La eveniment au participat copii, tineri și adulți, membri ai Ansamblului Folcloric "Cununița" și "Cununița Năzdrăvană", alături de coordonatori și însoțitori din județul Satu Mare. Coordonarea artistică a fost asigurată de Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, iar din grup nu a lipsit nici Emilia Zamfira Grosoș, distinsă cu titlul de Tezaur Uman Viu, fiind o personalitate emblematică pentru tradițiile populare.

› Vezi galeria foto ‹

De asemenea, alături de colindători s-a aflat și Iosif Ciunterei, cunoscut drept "Iosif pe Coclauri", etnolog și promotor activ al culturii tradiționale românești, cunoscut pentru proiectele sale de redescoperire și valorificare a obiceiurilor satului românesc prin emisiuni, documentări și interacțiuni directe cu comunitățile locale.

Pentru Robert Laszlo, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, prezența din acest an a avut o semnificație specială: el a fost prezent la Palatul Cotroceni pentru a treia oară anul acesta — prima dată la învestirea actualului președinte, în luna mai, apoi la recepția de 1 Decembrie organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, și, de data aceasta, la evenimentul de colindat.

"Este o emoție aparte să revin la Palatul Cotroceni cu tradițiile noastre. Fiecare participare este o confirmare a muncii continue pe care o desfășurăm pentru păstrarea și promovarea folclorului autentic al Zonei Codru. Sunt mândru că acest efort este recunoscut la cel mai înalt nivel, iar sătmărenii noștri duc mai departe zestrea culturală cu respect și bucurie", a spus Robert Laszlo.

Prezența ansamblurilor din județul Satu Mare la astfel de manifestări culturale subliniază importanța păstrării tradițiilor, dar și angajamentul comunității de a transmite valorile autentice generațiilor următoare.

La Cotroceni au fost şi cozonaci şi alte produse tradiţionale, "care au completat cu gust și autenticitate acest moment special".