Surse: Nicușor Dan nu merge la Davos. Trump, Von der Leyen și Zelenski se întâlnesc acolo. Cine reprezintă România la Forumul Economic

Forumul Economic Mondial 2026 de la Davos va avea loc între 19 și 23 ianuarie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, nu va participa la Forumul de la Davos, care va avea loc săptămâna viitoare, între 19 și 23 ianuarie 2026. România va fi reprezentată la eveniment de ministrul de Externe, la fel ca în timpul mandatului lui Klaus Iohannis, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Pe lângă Oana Țoiu, din partea Administrației Prezidențiale a României, consilierul prezidențial Radu Burnete va participa la forumul din Elveția, au declarat aceleași surse pentru Antena 3 CNN.

Liderii Italiei, Germaniei, Franței, Canadei și Regatului Unit, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să participe la o reuniune propusă a liderilor cu președintele SUA, Donald Trump, și cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, au declarat, pentru Financial Times, trei oficiali informați despre planuri.

Evenimentul se anunță unul deosebit de important, Donald Trump urmând să fie prezent, iar Volodimir Zelenski ar urma să semneze un acord comercial istoric cu liderul american, de 800 de miliarde de dolari, pentru reconstrucția Ucrainei, potrivit The Telegraph.

Ce este Forumul de la Davos și de ce merg liderii mondiali acolo în fiecare an

Forumului Economic Mondial de la Davos, cunoscut simplu ca Davos, este o întâlnire anuală de mare profil care reunește lideri politici, economici și de afaceri din întreaga lume pentru a discuta probleme globale majore.

Evenimentul este organizat de World Economic Forum (WEF), o organizație internațională non-guvernamentală și non-profit, și are loc în stațiunea de schi Davos-Klosters din Elveția. Scopul său este să identifice tendințe și soluții pentru provocările globale, de la economie și tehnologie, până la mediu și geopolitică.

Liderii mondiali participă la Davos pentru a se întâlni cu alți șefi de state, CEO de companii mari și experți din diverse domenii, pentru a discuta probleme globale și pentru a încheia parteneriate sau acorduri bilaterale.

De asemenea, forumul le oferă acces la informații și analize de top, care îi ajută să ia decizii strategice, și le permite să transmită că sunt relevanți la nivel internațional.

Practic, Davos funcționează ca un hub global unde se conturează politici și strategii care pot influența economia și politica mondială.