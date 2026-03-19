Alexandru Muraru atacă PSD: A încercat picarea Guvernului prin picarea bugetului. A primit o lecție umilitoare de la AUR, e în haos

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a lansat, joi, un atac la adresa PSD. FOTO: Facebook Alexandru Muraru

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a lansat, joi, un atac la adresa PSD, acuzându-i pe social-mocraţi că au încercat debarcarea lui Ilie Bolojan prin sabotarea bugetului pe 2026. "PSD a trăit astăzi una din cele mai mari umilințe din istoria acestei coaliții. A acceptat să taie fonduri de la Ministerul Justiției, condus de PSD, și să le direcționeze către Ministerul Muncii, condus tot de PSD. PSD este izolat complet și nu mai are decât aliați de conjunctură", a transmis liderul liberal.

"Planul PSD a eșuat. PSD a încercat picarea Guvernului prin picarea bugetului. PSD a trăit astăzi una din cele mai mari umilințe din istoria acestei coaliții. A acceptat să taie fonduri de la Ministerul Justiției, condus de PSD, și să le direcționeze către Ministerul Muncii, condus tot de PSD.

Este o schiță de Caragiale pe care PSD, în cel mai stângace mod cu putință, încearcă să o catalogheze ca o victorie. PSD are rupturi și tabere interne care se împart între guvernare și opoziție. PSD a primit o lecție umilitoare de la AUR pe amendamentele nesustenabile la bugetul de stat.

PSD este izolat complet și nu mai are decât aliați de conjunctură. PSD a încercat plecarea Guvernului Bolojan și sabotarea premierului prin boicotarea bugetului, plan eșuat. PSD este în haos total. Și nu cred că intelege ce i se întâmplă", a postat Alexandru Muraru pe Facebook.

Bani de la magistrați pentru pachetul de solidaritate al PSD

Liderii coaliției au găsit o soluție de compromis pentru adoptarea măsurilor sociale propuse de PSD. Astfel, ar urma să fie asigurată întreaga finanțare a pachetului de solidaritate cerut de social democrați. Diferența față de suma alocată inițial de Ministerul Finanțelor va fi luată de la magistrați.

„Mă declar satisfăcut. Pachetul de solidaritate a fost impus în integralitate, ceea ce este un lucru bun. Rămâne un semn de întrebare legat de faptul că, la fel ca în alte situații când am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune și, până la urmă, s-a ajuns la soluția propusă de PSD”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a dat ca exemplu pachetul de relansare economică, despre care a spus că a fost propus de PSD în septembrie, dar a fost aprobat abia după șase luni. „Pachetul de relansare l-am propus în septembrie și a fost aprobat după șase luni”, a subliniat el.