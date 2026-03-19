Singura țară din UE care se declară „pregătită să discute” de securizarea Strâmtorii Ormuz alături de America lui Trump

Ministrul eston al apărării spune că este deschis la discuții cu Statele Unite pentru a oferi ajutorul țării sale în războiul contra Iranului, relatează Politico.

Într-un interviu de marți seară, ministrul Hanno Pevkur a declarat că se va întâlni cu oficiali americani, inclusiv cu consilierul adjunct pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Andy Baker, și cu alți lideri din domeniul apărării.

„Suntem gata să discutăm”, a declarat oficialul eston, primul oficial de rang înalt al unei țări europene care se arată dispus să ofere o mână de ajutor Americii lui Trump.

El spune că nu a existat niciun apel pentru ajutor din partea guvernului american către guvernul de la Talinn, dar a spus că apelul mai larg pentru ajutor al SUA față de aliații NATO l-a determinat să se ofere.

„Când președintele spune ceva de acest fel, atunci trebuie să fim deschiși, cel puțin, față de discuție pentru a înțelege ce putem face împreună pentru a rezolva situația”, a declarat Pevkur.

Oficialul a spus că Estonia și-a ar putea împărtăși experiența când vine vorba de deminare, aceasta putând fi utilă având în vedere că există informații că Iranul minează Strâmtoarea Ormuz.

Totuși, el a precizat că „atunci când vorbim de un efort de deminare, trebuie să fie în vigoare și un armistițiu”.

Casa Albă le-a cerut aliaților Statelor Unite să ajute armata americană să securizeze Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a atacat petrolierele care traversau zona.

Aliații europeni au fost fermi, însă, și au spus că nu intenționează să se implice în niciun fel, iar Trump a declarat, furios, că „SUA ar trebui să-și reanalizeze apartenența la NATO”. Reamintim că NATO este o alianță defensivă, iar aliații nu au nicio obligație față de un membru care pornește un război ofensiv împotriva unui terț.

Germania, Franța, Spania, Canada și Australia au exclusv categoric orice ajutor militar pentru securizarea strâmtorii, în timp ce alți aliați au refuzat ceva mai „călduț” – Japonia, de exemplu a spus că „examinează cu vigurozitate”, dacă un posibil ajutor pentru SUA ar fi în conformitate cu legislația sa.

Aliații au ezitat să-l ajute pe Trump în orice fel mai ales din cauză că administrația sa nu s-a consultat în niciun fel cu ei când a deschis acest război. În plus, Trump și-a insultat, criticat, amenințat și atacat aliații constant de-a lungul ultimului an de mandat.

Pevkur a spus că „nu mai are rost să discutăm ce a fost” și că „realitatea este cea în care suntem acum, este în desfășurare, și trebuie să găsim o soluție”.

De asemenea, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat, marți, că Europa ar putea să fie dispusă să ajute, în schimbul unui ajutor mai robust al SUA pentru Ucraina.

Prim-ministrul Spaniei a numit războiul din Iran „unilateral” și a avertizat că el va submina ordinea internațională.

„E important să păstrăm unitatea pentru că Rusia își dorește să o pierdem și pentru asta lucrează de decenii”, a adăugat Pevkur.