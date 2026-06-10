Pentagonul pune giganții Alibaba, BYD și Baidu pe lista neagră a companiilor care furnizează tehnologie armatei chineze

2 minute de citit Publicat la 23:43 10 Iun 2026 Modificat la 23:43 10 Iun 2026

Pentagonul a declarat că armata chineză a căutat să achiziționeze tehnologii avansate și expertiză dezvoltate de companii. Clădirea Pentagonului. sursa foto: Getty

Pentagonul a adăugat 188 de companii chineze pe lista sa neagră militară - cea mai mare extindere de până acum - într-o mișcare care vizează mari companii din afara sectorului de apărare, potrivit Euronews.

Pentagonul a adăugat Alibaba, BYD și Baidu pe această listă, interzicând companiilor să obțină contracte de apărare cu SUA. Decizia este considerată o extindere semnificativă a unei desemnări care ajunge acum adânc în sectorul tehnologic civil al Chinei.

Lista, actualizată și publicată luni, a crescut la 188 de entități chineze, față de 134 anul trecut.

Aceasta include acum companii importante non-statale care nu sunt asociate în mod tradițional cu apărarea sau securitatea, reflectând o prudență crescândă la Washington față de strategia Beijingului de a exploata afacerile civile în scopuri militare.

Creată în 2021 printr-un mandat al Congresului, lista identifică companiile chineze pe care Pentagonul le consideră a avea legături cu armata chineză, nu doar cele controlate direct de forțele militare și de securitate, ci și cele care contribuie la baza industrială de apărare a țării.

Când a actualizat lista anul trecut, Pentagonul a declarat că armata chineză a căutat să achiziționeze tehnologii avansate și expertiză dezvoltate de companii, universități și programe de cercetare chineze care „par a fi entități civile”.

Ce înseamnă să fii pe listă?

O companie de pe listă poate încă să facă afaceri în SUA, dar se confruntă cu daune de imagine și ar putea fi supusă unor restricții suplimentare. Lista acoperea deja companii precum DJI, un important producător de drone civile.

După publicarea listei actualizate, Comitetul Selectiv al Camerei Reprezentanților pentru Partidul Comunist Chinez a numit-o „un avertisment pentru companiile americane, toate nivelurile de guvernare și poporul american”.

A spus că firmele de pe listă care sunt listate public la bursele din SUA ar trebui delistate și că nicio companie americană nu ar trebui să facă afaceri cu cele numite, „altfel permit ascensiunea militară a Chinei”.

De ce Alibaba, BYD și Baidu?

Prin numirea Alibaba, Pentagonul a spus că gigantul tehnologic ajută la creșterea bazei industriale de apărare a Chinei datorită afilierii sale cu Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din țară. Alibaba este listată la Bursa de Valori din New York.

Pentagonul a declarat că BYD și Baidu sunt afiliate aceluiași minister, care supraveghează politicile tehnologice și industriale ale Chinei.

Alibaba și Baidu au reacționat la această decizie. „Alibaba nu este o companie militară chineză și nici nu face parte din nicio strategie de fuziune militară-civilă”, a declarat gigantul comerțului electronic într-un comunicat.

Baidu, care s-a extins în domeniul inteligenței artificiale și al taxiurilor autonome, a declarat că sugestia că este o companie militară este „complet nefondată”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în ianuarie că ar primi cu bucurie producători auto chinezi precum BYD dacă ar construi fabrici în SUA și ar angaja lucrători americani - deși o serie de legislatori au declarat că vor solicita o interdicție a vehiculelor electrice chinezești.



Printre celelalte adăugiri se numără compania chineză de robotică Unitree, ai cărei roboți dansatori l-au impresionat pe Simon Cowell în emisiunea America's Got Talent de la NBC.

Pentagonul a declarat că firma „a primit în mod conștient asistență” din partea guvernului chinez prin desemnarea sa ca întreprindere mică sau mijlocie extrem de inovatoare, competitivă la nivel global și esențială pentru lanțul de aprovizionare al țării.

Beijingul a reacționat dur. Ambasada Chinei a acuzat SUA că „exagerează conceptul de securitate națională și întocmește liste discriminatorii pentru a ataca companiile chineze”, adăugând că firmele chineze respectă legile și reglementările țărilor în care operează.

„SUA ar trebui să înceteze practicile lor greșite și să creeze un mediu echitabil, just și nediscriminatoriu pentru companiile chineze”, a declarat ambasada.