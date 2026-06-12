Reacția lui Nicușor Dan după ce UE a anunțat începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, și Președintele Rep. Moldova, Maia Sandu. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, vineri seară, începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova şi Ucraina. Șeful statului a declarat că este o zi de referință în istoria extinderii UE, iar România va continua să fie alături de vecinii săi cu „expertiză şi sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european”, relatează Agerpres.

„O zi de referinţă pentru istoria extinderii Uniunii Europene! Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova şi Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale.

România a susţinut statele vecine încă de la începutul acestui proces şi va continua să le stea alături cu expertiză şi sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european.

O Europă unită, care îşi extinde spaţiul de democraţie, securitate şi prosperitate, este o Europă mai puternică şi mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova şi al Ucrainei este în familia europeană”, a scris președintele României, într-o postare pe pagina sa de X.

Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, a anunţat vineri seară preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Într-un mesaj postat pe X, Costa a scris că acest cluster „acoperă valorile şi principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituţii democratice puternice”.

Negocierile de aderare la Uniunea Europeană au loc în cadrul conferinţelor interguvernamentale între miniştrii şi ambasadorii statelor membre ale UE şi ai unei ţări candidate. În total, drumul către aderarea la UE este alcătuit din șase clustere tematice și 33 de capitole.