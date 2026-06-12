Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile pentru aderarea la UE. Toți liderii europeni și-au dat acordul

Negocierile acoperă ansamblul de drepturi comune şi legislaţia comună. Foto: Getty Images

Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, a anunţat vineri seară preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, relatează Agerpres.

Într-un mesaj postat pe X, Costa a scris că acest cluster este „coloana vertebrală a procesului de aderare şi acoperă valorile şi principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituţii democratice puternice”.

Today, the European Union took a major step forward.



All member states agreed to open the first accession negotiations cluster with Ukraine and Moldova.



At the first intergovernmental conference on Monday, we will open the cluster on fundamentals; the backbone of the accession… pic.twitter.com/mRgElIElSk — António Costa (@eucopresident) June 12, 2026

Preşedintele Consiliului European a declarat că extinderea UE este o „alegeri strategică”, care va întări securitatea și va aduce prosperitate pe întregul continent.

„Astăzi, Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte. Toate statele membre au fost de acord să deschidă primul grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.

La prima conferință interguvernamentală de luni, vom deschide clusterul privind principiile fundamentale. (...)

Aceasta este o recunoaștere a determinării, curajului și muncii depuse de ambele țări în avansarea reformelor, chiar și în fața unor provocări uriașe. Și un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat.

Extinderea este o alegere strategică. Aducând națiunile noastre mai aproape, întărim pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru.

Într-o lume marcată de incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai largă este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale UE și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun”, a scris Antonio Costa.

Negocierile de aderare la Uniunea Europeană au loc în cadrul conferinţelor interguvernamentale între miniştrii şi ambasadorii statelor membre ale UE şi ai unei ţări candidate.

Negocierile acoperă ansamblul de drepturi comune şi legislaţia comună (acquis-ul UE) şi sunt împărţite în diferite capitole sau clustere, care cuprind diferite domenii de politică.



La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de ţară candidată şi a invitat Comisia Europeană să transmită un raport cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul executivului UE privind cererea de aderare.



În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024, iar patru zile mai târziu Uniunea Europeană a organizat prima conferinţă interguvernamentală cu Ucraina şi cu Republica Moldova pentru începerea negocierilor de aderare.



În urma progreselor şi a eforturilor de reformă ale celor două ţări, începând din iunie 2024, liderii statelor membre UE reuniţi în cadrul Consiliului European au solicitat în mod repetat Consiliului UE să deschidă fără întârziere capitolele de negociere cu cele două ţări candidate, începând cu clusterul privind elementele fundamentale, în conformitate cu metodologia de extindere şi cu abordarea bazată pe merit.