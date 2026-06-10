Cineva din UE nu vrea euro bulgărești pe piață. De ce a fost blocată inițiativa Bulgariei de a lansa 1 milion de monede de 2 euro

1 minut de citit Publicat la 23:43 10 Iun 2026 Modificat la 23:43 10 Iun 2026

Bulgaria a aderat oficial la moneda europeană la 1 ianuarie 2026. Foto: Profimedia Images

Inițiativa Bulgariei, de a emite o monedă aniversară de 2 euro, „dedicată alfabetului bulgăresc”, cu numele țării scris în alfabetul chirilic, a fost blocată în urma „obiecției” unui stat UE, rămas până în prezent anonim, informează Novinite, care citează mai multe documente din cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Moneda urma a fi lansată în a doua jumătate a anului 2026. Bulgarii plănuiau să pună în circulație un milion de monezi de 2 euro cu caractere scrise în alfabetul chirilic.

Bulgaria nu poate emite însă nicio monedă dacă nu există un vot unanim, al tuturor membrilor UE din zona euro, în această privință.

Designul noii monede de 2 euro bulgărești a fost prezentat oficial de Sofia pe 19 mai 2026.

Un document al Consiliului UE, datat 29 mai 2026 a precizat că o țară din zona euro a depus o „obiecție formală”. Documentul făcut public nu a dezvăluit numele țării.

„În documentul făcut public, numele (statului) a fost cenzurat, iar în prezent nu există niciun alt document emis de Consiliu care să dezvăluie despre ce țară e vorba”, a declarat Țveta Kirilova, reprezentanta unui ONG din Bulgaria care a dezvăluit în premieră acest caz.

Designul monedei de 2 ore conținea inscripția „Alfabetul Bulgar”, redactată în chirilice și cu scopul de a marca astfel alfabetul chirilic drept al treilea alfabet oficial al UE, alături de alfabetul latin și cel grec.