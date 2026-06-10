Amazon, Sony și Microsoft ar fi cumpărat coltan de contrabandă din mine controlate de o miliție acuzată de atrocități în Congo

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Amazon, Sony, Microsoft și alte branduri globale ar fi achiziționat, fără să știe, coltan provenit din mine controlate de milița M23 – acuzată de execuții, violențe sexuale în masă și tortură în estul Republicii Democratice Congo. Mineralul esențial pentru producția de telefoane și calculatoare este trecut ilegal în Rwanda și vândut mai departe prin intermediari, ajungând în lanțurile de aprovizionare ale unor companii de top, potrivit unei investigații de un an realizate de Global Witness, scrie The Guardian.

Branduri globale de top, printre care Amazon, Ericsson și Sony, au achiziționat „probabil” minerale legate de o miliție acuzată de violențe sexuale în masă, execuții sumare și tortură, potrivit unui nou raport de investigație.

Companiile ar fi cumpărat, fără să știe, coltan de contrabandă provenit din mine din Republica Democrată Congo (RDC), ocupate de milița M23, care a comis numeroase atrocități în estul țării.

Coltanul – mineral esențial pentru producția de telefoane mobile și calculatoare – este trecut ilegal peste graniță în Rwanda și vândut mai departe de exportatori folosiți de marile companii, potrivit unei investigații de un an realizate de organizația Global Witness. Aceasta susține că mineralul a ajuns, cel mai probabil, și în produsele unor branduri internaționale precum Microsoft, Toyota, Nvidia și Vodafone.

„În spatele tehnologiei noastre de zi cu zi se ascunde un lanț de aprovizionare contaminat de violență, exploatare și suferință umană”, a declarat Alex Kopp, consilier senior de politici și advocacy la Global Witness.

El a cerut intervenția guvernelor pentru a trage companiile la răspundere și aplicarea de sancțiuni împotriva celor ale căror activități financiare susțin ocupația brutală exercitată de M23 asupra unei mari părți din estul RDC.

Mineralele jefuite provin dintr-un sit vast cunoscut sub numele de Rubaya, situat în provincia Nord-Kivu din RDC, care deține aproximativ 15% din rezervele mondiale de coltan.

Miliția M23, sprijinită de până la 7.000 de militari ruandezi desfășurați pe teritoriul RDC, a pus stăpânire pe mine acum doi ani și percepe o taxă pentru fiecare kilogram de coltan extras.

Grupul de experți al ONU estimează că M23 încasează aproape 600.000 de lire sterline pe lună din taxarea coltanului de la Rubaya – bani folosiți pentru a finanța operațiunile miliției.

Cucerind vaste teritorii, M23 a ucis mii de oameni și a forțat sute de mii de civili să-și părăsească casele, violând și răpind fără nicio urmărire penală. Rwanda neagă că sprijină miliția.

Coltanul a devenit însă o sursă importantă de venituri pentru statul est-african, ajungând unul dintre cele mai mari produse de export ale Rwandei.

Până acum, se știa foarte puțin despre cine cumpăra coltanul de contrabandă. După ce au intervievat traficanți de coltan, cercetătorii de la Global Witness afirmă că cinci dintre cei șapte mari exportatori ruandezi ai mineralului achiziționează coltan provenit din zone de conflict din RDC.

Acești exportatori vând apoi mineralul prin intermediari către topitorii din China și Kazahstan. Acolo, coltanul este procesat și transformat în tantal, care este ulterior folosit la fabricarea condensatoarelor – componente esențiale ale dispozitivelor electronice.

Investigația ridică și semne de întrebare cu privire la complicitatea oficialilor ruandezi. Un traficant de coltan a susținut că autoritățile din Rwanda erau perfect conștiente de această practică.

Anterior, cea mai mare parte a coltanului era trecut ilegal în Rwanda prin zone de frontieră slab supravegheate. Surse citate de Global Witness spun însă că acum cantități mari de mineral intră în Rwanda prin orașul-graniță Goma, din RDC, preluat de M23 anul trecut.

Investigația – care a analizat date comerciale și a verificat încrucișat înregistrări vamale – arată că sistemele de verificare a lanțurilor de aprovizionare nu au reușit să rupă legătura dintre conflictele armate și resursele naturale.

Teoretic, un sistem de trasabilitate folosit de multe companii internaționale pentru a-și menține lanțurile de aprovizionare curate – cunoscut sub numele de International Tin Supply Chain Initiative (Itsci) – ar trebui să garanteze că materialele din telefoane și alte dispozitive electronice provin din surse responsabile, fără să finanțeze conflicte sau violări ale drepturilor omului.

Global Witness susține însă că această inițiativă nu a reușit în mare măsură să detecteze coltanul provenit din zone de conflict. Organizația acuză și alte scheme similare, precum Responsible Minerals Initiative (RMI), că probabil nu sunt capabile să identifice coltanul de conflict introdus în lanțurile de aprovizionare.

„Companiile din spatele telefoanelor, calculatoarelor și mașinilor noastre nu au reușit sau nu au vrut să-și curețe lanțurile de aprovizionare. Asta alimentează instabilitatea și prelungește suferința comunităților”, a mai spus Kopp.

Global Witness a îndemnat companiile internaționale să oprească achizițiile de coltan din Rwanda până când M23 își va retrage trupele din minele de la Rubaya – cu excepția cazului în care au verificat riguros proveniența mineralului direct la sursă, înainte de export.

Toate companiile și schemele de trasabilitate menționate în material au fost invitate să comenteze.

„Suntem angajați să oferim produse și servicii fabricate sau furnizate într-un mod care respectă drepturile omului și mediul înconjurător – în conformitate cu standardele noastre privind lanțul de aprovizionare și cu toate legile aplicabile. Deși, în general, nu achiziționăm direct din mine sau topitorii, rămânem angajați față de aprovizionarea responsabilă cu minerale și vom continua să colaborăm cu furnizorii și partenerii din amonte privind mecanismele de audit și certificarea topitoriilor. Solicităm o verificare suplimentară din partea furnizorilor Amazon asociați cu topitoriile identificate în acest raport”, a declarat, Margaret Callahan, purtător de cuvânt al Amazon.

Un purtător de cuvânt al Ericsson a spus că ia acuzațiile „foarte în serios”, adăugând: „Ericsson nu achiziționează materii prime minerale în mod direct. Tantalul poate intra în lanțul nostru de aprovizionare prin mai multe niveluri de furnizori și procesatori, motiv pentru care efectuăm verificări prin raportări ale furnizorilor, identificarea topitoriilor, programe de industrie și colaborare cu Responsible Minerals Initiative. În urma acuzațiilor ridicate de Global Witness, am verificat topitoriile de tantal menționate față de cele mai recente date de verificare raportate de furnizorii noștri. Pe baza informațiilor disponibile în prezent, două dintre facilitățile menționate apar în datele lanțului nostru de aprovizionare și sunt listate în prezent ca fiind conforme cu RMI. Una dintre facilitățile menționate nu apare în cea mai recentă listă de topitorii raportată de furnizorii noștri pentru 2025. Cu toate acestea, verificarea conformității RMI nu reprezintă sfârșitul activităților noastre de verificare. Având în vedere gravitatea acuzațiilor privind coltanul din zona Rubaya și situația conflictuală din estul RDC, Ericsson tratează această problemă cu atenția pe care o merită”.

Compania a precizat că solicită informații suplimentare, dar că nu i-au fost furnizate dovezi care să confirme că tantalul din produsele Ericsson provine din Rubaya, și a adăugat că a solicitat o întâlnire cu Global Witness.

„Nu fabricăm produse electronice și nici nu exploatăm mine sau achiziționăm direct minerale, prin urmare nu utilizăm minerale. Vodafone nu se distinge de alți operatori de telecomunicații din Regatul Unit și din lume, de retaileri de tehnologie și de multe alte magazine care vând produse electronice. Companii ca a noastră se bazează pe organizații certificate precum Responsible Minerals Initiative pentru a verifica sursa produselor pe care le obținem de la furnizori terți”, a declarat un purtător de cuvânt al Vodafone.