Fritz: USR doreşte să facă parte în continuare din această guvernare, cu cele patru ministere pe care le conduce

USR doreşte să facă parte în continuare din această guvernare, cu cele patru ministere pe care le conduce, a afirmat, joi, preşedintele USR, Dominic Fritz, susţinând însă că nu toţi partenerii coaliţiei "joacă" întotdeauna corect, "unii încearcă să construiască majorităţi paralele" şi este necesar ca fiecare să aibă clarificări interne, notează Agerpres.

"Noi am spus foarte clar că, în această situaţie extrem de dificilă pentru România, noi ne asumăm partea noastră de responsabilitate şi, de aceea, vrem şi ne dorim să facem parte din această guvernare, cu cele patru ministere pe care le conducem, să facem reforme reale, care îmbunătăţesc viaţa românilor, doar că, în acelaşi timp, trebuie să constatăm că nu toţi partenerii joacă întotdeauna corect şi că unii încearcă să construiască majorităţi paralele.

Şi tocmai de aceea cred că această perioadă de consultări interne este o perioadă importantă în care fiecare poate să-şi clarifice dacă într-adevăr vrea să rămână la guvernare, să facă reforme pentru români sau dacă ar dori să treacă în opoziţie. Sau, în cazul PSD, dacă doreşte să facă o guvernare cu un alt partener, adică cu acest partener de rezervă pe care l-am tot văzut în ultimele săptămâni - AUR", a declarat Fritz, la Parlament, întrebat cum comentează faptul că PSD urmează să facă o analiză dacă va mai rămâne sau nu la guvernare şi în ce condiţii şi PNL are o şedinţă la sfârşitul săptămânii.

Fritz, despre compromisul din Coaliţie

USR face parte din compromisul găsit în coaliţia de guvernare privind bugetul de stat şi este de acord cu pachetul de solidaritate, a declarat, joi, preşedintele USR, Dominic Fritz, care a susţinut că a fost o criză "artificială", "premeditată" de PSD, care şi-a dorit "să arate pisica" partenerilor că oricând poate să-şi găsească şi alte majorităţi, însă planul nu a reuşit.

"USR a spus la începutul acestor negocieri pe buget că avem trei condiţii importante pentru orice facem: trebuie să fie un buget pentru români, nu pentru privilegiaţi, nu putem vota lucruri care nu s-au agreat în coaliţie, nu suntem de acord cu majorităţi paralele şi trei - nu putem să fim de acord cu amendamente care cresc deficitul. Şi, de aceea, noi facem parte acum din compromisul găsit azi dimineaţă în care suntem de acord cu acest pachet pentru oameni cu venituri mici, pentru copii cu dizabilităţi, tocmai pentru că s-a identificat sursa din care aceste cheltuieli vor veni. Cred că pentru români asta este o veste bună, pentru că toată lumea este îngrijorată oricum de creşterea preţurilor, de situaţia geopolitică şi, de aceea, e important să avem acest compromis", a afirmat Fritz, după şedinţa liderilor coaliţiei.

El a adăugat cred că a fost bine şi că preşedintele Nicuşor Dan a transmis un semnal "foarte clar" că vrea ca această criză să se închidă repede.

"În acelaşi timp, trebuie să ne fie clar tuturor că această criză, acest blocaj a fost o criză artificială, a fost o criză fabricată, a fost o criză premeditată. PSD şi-a dorit să ajungem în acest moment tocmai pentru a arăta pisica partenerilor din coaliţie că oricând pot să-şi găsească şi alte majorităţi, doar că acest plan nu a funcţionat. Înţeleg că nu s-au înţeles la preţ ieri cu AUR. Dar, vedem această strategie clară a PSD de a face majorităţi spontane, în ghilimele, cu AUR. Au făcut-o la moţiunea împotriva Dianei Buzoianu, au făcut-o la amânarea votului pentru Avocatul Poporului, au făcut-o şi în aceste zile pentru că, de fapt, au trecut câteva amendamente cu voturile PSD - AUR", a susţinut liderul USR.

Fritz, atac la PSD

Potrivit lui Fritz, "această strategie trebuie înţeleasă inclusiv în contextul încercărilor PSD de a schimba aritmetică în această coaliţie şi de a spune că au şi ei o altă variantă".

"Acest lucru este o veste proastă pentru toţi românii care îşi doresc, în aceste vremuri extrem de incerte, stabilitate, care îşi doresc responsabilitate şi care îşi doresc un guvern care îşi vede de treabă şi care nu se tot ocupă de tot felul de conflicte interne", a adăugat Dominic Fritz.

Preşedintele USR a explicat că soluţia găsită, chiar dacă într-adevăr nu creşte deficitul acum, este o soluţie care creşte nevoia de a reduce din cheltuieli în viitor, pentru că plăţile către magistraţi vor trebui făcute.

"Acum sunt amânate încă o dată şi asta înseamnă că, la anul, nu doar că trebuie să scădem deficitul şi mai mult decât o facem anul acesta, ci o să avem aceste cheltuieli în plus pe care nu le facem anul acesta şi pentru care va trebui să reducem cheltuielile. Noi nu vom accepta, cât timp facem parte din această guvernare, să rezolvăm lucrurile dând nota de plată mai departe la copiii noştri", a menţionat Fritz.

Cere desfiinţarea unor instituţii

Liderul USR a vorbit despre necesitatea desfiinţării unor instituţii pentru reducerea cheltuielilor.

"Facem din nou un apel de a fi mai curajoşi cu reformele, de a fi mai asumaţi cu reducerea cheltuielilor, asta înseamnă, de exemplu, că sunt o serie de instituţii care pot fi desfiinţate azi, mâine, am şi depus legi. Din prima tranşă am putea să avem imediat o economie de peste 200 de milioane de lei şi, de aceea, încă o dată facem un apel, chiar dacă suntem parte din acest compromis astăzi, la ceilalţi parteneri de coaliţie să nu obosim cu reformele, cu tăieri de cheltuieli şi totuşi să rămânem într-o coaliţie de responsabilitate şi de stabilitate", a transmis Dominic Fritz.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, după şedinţa liderilor coaliţiei, că s-a găsit o soluţie ca pachetul social să fie susţinut de coaliţie, menţionând că s-a căzut de acord să fie reduse cheltuielile care ţineau de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe.

Miercuri, şedinţa Comisiilor reunite de buget-finanţe a fost suspendată, după ce PSD a anunţat că nu va vota bugetul dacă nu va trece amendamentul privind pachetul social.