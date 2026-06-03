Românii au cumpărat mai multă benzină şi motorină, pe măsură ce preţurile au crescut. Un expert explică de ce fenomenul "e raţional"

Românii au cumpărat mai multă benzină şi motorină, pe măsură ce carburanţii s-au scumpit. Foto: Getty Images

Preţul benzinei şi al motorinei a înregistrat, în martie 2026, una dintre cele mai abrupte creşteri lunare din ultimii ani, însă volumele livrate către piaţă au crescut puternic, în special la motorină, arată o analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), notează Agerpres.

"La prima vedere, datele INS privind vânzările de produse petroliere la pompă din martie 2026 par să contrazică una dintre cele mai cunoscute reguli economice, atunci când preţurile cresc, consumul scade. În România s-a întâmplat exact invers. Preţul benzinei şi al motorinei a înregistrat una dintre cele mai abrupte creşteri lunare din ultimii ani, însă volumele livrate către piaţă au crescut puternic, în special la motorină. Pentru mulţi observatori aceasta poate părea o anomalie sau chiar un paradox.

În realitate, datele sugerează mai degrabă un comportament economic perfect raţional într-o perioadă de incertitudine, în care anticiparea unor costuri mai mari în viitor a devenit mai importantă decât nivelul efectiv al preţului din prezent", susţine preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă, în documentul menţionat.

Cum au fluctuat preţurile carburanţilor

Potrivit datelor analizate de organizaţie, preţul mediu al benzinei a urcat de la 7,97 lei/litru în februarie la 8,97 lei/litru în martie, în timp ce motorina s-a scumpit de la 8,20 lei/litru la 9,81 lei/litru. În pofida acestor majorări, consumul de benzină a crescut în martie 2026, faţă de februarie, cu 8,4%, iar cel de motorină cu peste 21%. Comparativ cu martie 2025, consumul de benzină este mai mare cu peste 17%, iar cel de motorină cu aproximativ 6%.

"Aşadar, piaţa nu doar că nu a reacţionat negativ la scumpiri, ci a absorbit volume suplimentare exact în momentul în care carburanţii deveniseră semnificativ mai scumpi", arată Chisăliţă.

Potrivit acestuia, o parte importantă a creşterii consumului poate fi explicată prin intensificarea mobilităţii şi a activităţii economice specifice începutului de primăvară. Estimările arată că parcursurile totale ale vehiculelor au crescut în martie cu aproximativ 8-10% faţă de luna precedentă, evoluţie care explică aproape integral majorarea consumului de benzină.

În cazul motorinei, însă, explicaţia este mai complexă. Analiza arată că volumul consumat a depăşit semnificativ nivelul justificat de creşterea traficului şi a activităţii economice.

"Adevărata surpriză apare la motorină. Dacă parcursurile au crescut cu aproximativ 9%, iar consumul de motorină a crescut cu peste 21%, rămâne un decalaj de peste 10 puncte procentuale care trebuie explicat. Această diferenţă este prea mare pentru a fi atribuită exclusiv traficului suplimentar.

Mai mult, dacă aplicăm creşterea medie a mobilităţii asupra consumului din februarie 2026, rezultatul teoretic pentru martie ar fi în jur de 420-425 mii tone de motorină. Realitatea a fost însă de aproape 468 mii tone. Diferenţa de aproximativ 45-50 mii tone reprezintă o cantitate suficient de mare pentru a sugera existenţa unor factori suplimentari", explică Chisăliţă.

Românii au anticipat alte scumpiri

Potrivit AEI, o explicaţie probabilă este reprezentată de achiziţiile preventive şi de constituirea de stocuri de către transportatori, fermieri, constructori şi alte companii care se bazează pe consumuri ridicate de carburant şi care au anticipat noi scumpiri.

"Cu alte cuvinte, martie 2026 nu reflectă doar mai mult carburant ars în motoare, ci şi mai mult carburant mutat în rezervoare (...). Martie 2026 nu reprezintă un paradox al pieţei carburanţilor. Dimpotrivă, este o demonstraţie a faptului că, în perioade de incertitudine, anticipaţiile privind viitorul pot deveni mai puternice decât semnalul transmis de preţurile prezentului. În loc să reducă cererea, scumpirea accelerată a determinat o parte importantă a pieţei să cumpere mai mult şi mai repede", a concluzionat preşedintele AEI.