Firma austriacă Kronospan, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România, își reduce cu 50% consumul

Compania a precizat că livrările către clienţi nu vor fi afectate de această măsură. Foto: Getty Images

Kronospan, unul dintre cele mai mari consumatori de energie electrică din România, a anunțat luni seara că își va reduce voluntar consumul cu până la 50%, în contextul stării de alertă pe piața energiei, relatează Agerpres. Decizia vine după ce aproximativ 80 de mari consumatori industriali au fost convocați pentru identificarea unor măsuri prin care consumul să poată fi redus în perioadele de vârf, astfel încât Sistemul Energetic Național să fie menținut în echilibru.

Compania a anunțat, într-un comunicat de presă, că a luat această decizie „ca răspuns responsabil” la solicitările transmise operatorilor industriali de a contribui la echilibrarea Sistemului Energetic Naţional în perioada actuală, marcată de presiuni asupra capacităţii de producţie şi distribuţie a energiei electrice.



„Oprirea liniilor de producţie se va realiza gradual, în funcţie de nevoile sistemului energetic, iar compania monitorizează permanent evoluţia situaţiei pentru a putea relua activitatea la capacitate normală imediat ce condiţiile o vor permite”, se arată în comunicat.



Compania a precizat că livrările către clienţi nu vor fi afectate de această măsură.



Kronospan este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România. O parte din consumul propriu este acoperit prin producţia de energie electrică din panouri fotovoltaice, precum şi din producţia proprie de energie prin unităţi de cogenerare.



„Kronospan reafirmă angajamentul său faţă de funcţionarea responsabilă şi sustenabilă a operaţiunilor din România şi va continua să colaboreze cu autorităţile şi operatorii din sistemul energetic pentru depăşirea acestei perioade dificile”, au dat asigurări reprezentanţii companiei.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni, măsuri fără precedent pentru limitarea consumului de electricitate, în special în rândul marilor consumatori industriali, în contextul în care există riscul ca și Unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită.

„Am convenit cu principalii consumatori că fiecare dintre ei vor lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului. O parte din companii au intrat în mentenanță, în reparații. Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită, până pe 19 august, ceea ce înseamnă o reducere a consumului cu 200 de megawați. Urmează și alții”, a spus Ilie Bolojan.

Guvernul are și un plan de rezervă: dacă va fi oprită și Unitatea 2 de la Centrala de la Cernavodă și România nu va putea acoperi deficitul de energie din import, consumul companiilor mari va fi plafonat.