Volodimir Zelenski a revocat-o pe ambasadoarea ucraineană la Washington

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Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a revocat-o din funcţie, luni, pe ambasadoarea ucraineană în Statele Unite, Olha Stefanişina, o decizie aşteptată încă de la remanierea guvernamentală din luna iulie şi care vine în contextul în care guvernul de la Kiev insistă pe lângă administrația Trump pentru obţinerea unor noi rachete Patriot, necesare pentru a contracara atacurile ruseşti, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Săptămâna trecută, ambasadoarea a confirmat, într-o întâlnire cu jurnalişti, informația din presa ucraineană conform căreia şi-a oferit demisia, la numai un an de la numirea în postul din SUA, şi că este gata să revină la Kiev pentru a se apăra de acuzaţii de corupţie.

Fosta șefă a guvernului ucrainean, Iulia Sviridenko, a demisionat la solicitarea lui Zelenski, iar zvonurile erau că urmează să fie numită în postul de ambasador, în locul lui Stefanișina, care urmează să revină în țară pentru a răspunde anchetei de corupție. Sviridenko a stat în funcție doar un an.

Volodimir Zelenski l-a numit, ulterior, pe Serhi Korețki în funcția de prim-ministru.