Spania și-a reafirmat suveranitatea asupra Ceutei după ce 60.000 de migranți au forțat intrarea în exclavă

Zeci de persoane au murit încercând să ajungă în exclava spaniolă Ceuta. Foto: Profimedia Images

Suveranitatea Spaniei asupra Ceutei este „incontestabilă”, a declarat luni ministrul spaniol de Externe, după ce aproximativ 60.000 de migranți au pătruns ilegal pe acest teritoriu. José Manuel Albares a adăugat că aproape toți cei care au trecut ilegal frontiera, săptămâna trecută, au fost repatriați în Maroc, relatează Agerpres.

Madridul s-a abţinut să critice Rabatul în privinţa afluxului masiv de migranţi de săptămâna trecută, interpretat de unii analişti ca pe un mijloc pentru Maroc de a face presiune asupra Spaniei.



Ceuta şi Melila au fost cucerite în cadrul unei strategii care viza stabilirea de avanposturi ale creştinătăţii pe continentul african. Cele două teritorii sunt revendicate de Maroc.



„Faptul că Ceuta şi Melila fac parte integrantă din teritoriul spaniol este incontestabil, în ochii lumii întregi”, a declarat luni ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, în cadrul unui interviu televizat, potrivit AFP.

„Cvasitotalitatea" celor circa 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera joi şi vineri, în principal tineri marocani, au fost retrimise în Maroc, a mai spus Albares.

Estimările privind migranții care încă se află în Ceuta variază. Delegatul guvernului local din Ceuta, Miguel Angel Perez Triano, a declarat luni că numărul persoanelor care se află încă în Ceuta este estimat la 2.500. Cel mai înalt responsabil din Ceuta, Juan Jesus Vivas, a estimat în ceea ce-l priveşte să numărul este cuprins între 3.000 şi 5.000.



Aproape o mie de minori au rămas în enclavă, potrivit ONG-ului „Salvați Copiii”.



Reporterii AFP s-au deplasat în cursul weekendului într-o zonă industrială dezafectată din Ceuta unde sute de minori izolaţi dormeau în aer liber şi spuneau că speră să poată ajunge în Europa continentală.



Venirea în masă a acestor tineri a declanşat o criză diplomatică între Spania şi unii dintre partenerii săi europeni. Italia sau Danemarca au cerut suspendarea Spaniei din spaţiul Schengen, deşi oraşul autonom Ceuta nu face parte din spaţiul de liberă circulaţie.