PSD o acuză pe Oana Țoiu că ar fi mers la Consiliul de Securitate de la ONU „fără mandat de la CSAT”

Oana Țoiu a ținut un discurs în care a denunțat atât incidentul cu dronă din România, cât și agresiunea rusească din Ucraina. Foto. Profimedia Images

PSD așteaptă explicații de la ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, cu privire la participarea sa la ședința Consiliului de Securitate al ONU, potrivit unor surse social-democrate citate de Agerpres. Social-democrații susțin că Oana Țoiu ar fi participat la reuniune fără să fi avut un mandat aprobat de CSAT, Guvern sau Parlament.

Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit luni seară (1 iunie), de la ora 22:00, ora României, la solicitarea țării noastre, după ce o dronă rusească s-a prăbușit, vineri, pe un bloc din Galați, rănind doi oameni.

„Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a anunţat ambasadorul României la ONU.

La reuniunea, care a avut la sediul ONU din New York, a participat ministrul român de Externe. Oana Țoiu a ținut un discurs în care a denunțat atât incidentul cu dronă din România, cât și agresiunea rusească din Ucraina.

„Această comportare nechibzuită și încălcarea principiilor care protejează viețile oamenilor ne arată disprețul față de eforturile diplomatice și legile internaționale. Suntem încă o dată confruntați cu un mare paradox: îi căutăm pe responsabili în acest Consiliu în care Federația Rusă, ca membru permanent, ar trebui să asigure respectarea Cartei ONU și vedem că ea, Federația Rusă, este agresorul. Această impunitate reprezintă o deviere de la principiile fundamentale și de la scopul Cartei ONU”, a spus Oana Țoiu.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de 28 spre 29 mai, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Anterior, președintele Nicușor Dan a anunțat că anchetatorii care au analizat drona de la Galați au concluzionat fără urmă de îndoială că drona care a lovit blocul din municipiu era de proveniență rusească. Concluziile anchetei vor fi transmise aliaților din UE și NATO, a mai spus președintele.

După ce drona a lovit un bloc din Galați, MApN a transmis că incidentul nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina. Şeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad, a declarat că incidentul reprezintă „o acţiune nesăbuită a Federaţiei Ruse”.