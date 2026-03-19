Analizele de laborator acreditate RENAR sunt recunoscute la nivel european: „Acolo unde apare sigla RENAR apare competența”

În România, calitatea și siguranța produselor și serviciilor depind de un mecanism mai puțin vizibil, dar esențial: acreditarea RENAR. Prin intermediul evaluatorilor acreditați, RENAR certifică respectarea standardelor europene de calitate în diverse domenii, conform unui regulament aplicabil în toate tările membre UE. Singurul organism de acreditare recunoscut la nivelul Uniunii Europene, RENAR, avertizează însă că un număr din ce în ce mai mare instituții și autorități apelează la atlernative paralele de autorizare sau atestare, în locul acreditării.

Astfel, se încalcă Regulamentul european, care prevede că „nicio altă entitate nu poate desfășura același tip de activitate ca cea a organismului național de acreditare”.

Calitatea și precizia analizelor medicale poate face diferența între un diagnostic corect și unul greșit. De aceea, laboratoarele trebuie să respecte standarde stricte de calitate și siguranță, în conformitate cu reglementările europene. În România, aceste standarde sunt atestate de acreditarea RENAR (Asociația de Acreditare din România).

Astfel, rezultatele analizelor nu doar că sunt corecte, dar sunt recunoscute și peste tot în Europa. Există însă și laboratoare neacreditate, care funcționează doar în baza unor atestate, unde pacienții plătesc investigațiile din propriul buzunar, adesea la prețuri ridicate.

„Acreditarea unui laborator de analize medicale presupune o evaluare complexă realizată de o echipă formată din specialiști biologi, chimiști, fizicieni, medici de medicină de laborator, fiecare în domeniul său.

Se verifică sistemul informatic, dacă au fost lucrate analizele, confidențialitatea datelor pacienților, precum și reactivii, dacă au fost folosiți, deoarece, dacă nu au fost folosiți, înseamnă că nu s-au lucrat probele. Noi garantăm competența laboratoarelor acreditate”, a spus Fănel Iacobescu, președintele RENAR.

Acreditarea are un rol esențial și în siguranța publică. Totuși, unele instituții cheie ale statului funcționează fără acreditare: aproape jumătate din Direcțiile de Sănătate Publică, Institutul Național de Medicină Legală și Registrul Auto Român.

„La RAR le-am explicat în scris că etalonarea echipamentelor care au funcții de măsurare, spre exemplu standul de verificare a direcției, aparatul de reglare a farurilor, cheile dinamometrice, trebuie realizată periodic de laboratoare acreditate, nu de laboratoare atestate.

Acum, în unele cazuri, certificarea este obligatorie, în altele este voluntară. Când vrei să ai dovezi suplimentare că ești competent, vii și, chiar dacă nu ești obligat să ai o certificare, o obții, pentru că acolo unde apare sigla RENAR apare competența”, a mai spus Iacobescu.

RENAR rămâne recunoscut ca organism național de acreditare al României. Această confirmare vine după evaluarea periodică realizată în 2025 de European Cooperation for Accreditation, organismul european care coordonează activitatea de acreditare și se asigură că regulile și standardele sunt aplicate corect în toate statele membre ale Uniunii Europene.