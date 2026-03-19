ANPC: Transportatorii aerieni pot fi scutiți de compensații dacă întârzierile sau anulările sunt cauzate de împrejurări extraordinare

Oficialii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunţat joi că, în anumite cazuri, anulările sau întârzierile zborurilor pot fi considerate împrejurări extraordinare, situație în care companiile aeriene pot fi scutite de plata compensațiilor financiare, dacă dovedesc că aceste evenimente nu au putut fi evitate. Totuși, reprezentanţii ANPC subliniază că pasagerii își păstrează dreptul la informare și asistență, precum și posibilitatea de a opta între rambursarea contravalorii biletului sau redirecționare.

"ANPC îndrumă consumatorii, în calitate de pasageri aerieni, să manifeste prudenţă şi să se informeze corespunzător înainte de efectuarea călătoriilor sau achiziţionarea pachetelor de vacanţă, în contextul actual marcat de evoluţii geopolitice care pot genera perturbări ale traficului aerian", au transmis astăzi de cei de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Reprezentanţii ANPC au reamintit că Regulamentul (CE) nr. 261/2004 stabilește normele privind compensarea și asistența pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare, al anulării zborurilor sau al întârzierilor semnificative.

Potrivit acestuia, prevederile se aplică tuturor zborurilor care pleacă de pe aeroporturi din Uniunea Europeană, indiferent de compania aeriană, precum și zborurilor către Uniunea Europeană operate de transportatori din statele membre.



"În anumite situaţii, anulările şi întârzierile pot fi încadrate drept împrejurări extraordinare, caz în care transportatorii aerieni pot fi exoneraţi de plata compensaţiilor financiare, dacă demonstrează că evenimentele nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile, conform art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Cu toate acestea, pasagerii îşi păstrează celelalte drepturi prevăzute de regulament, respectiv dreptul la informare, la asistenţă pe durata aşteptării, precum şi opţiunea între rambursarea contravalorii biletului sau redirecţionarea către destinaţia finală", au mai precizat oficialii din cadrul ANPC.



Ei au explicat că împrejurările extraordinare pot surveni, în special, în următoarele situaţii:

instabilitate politică;

condiţii meteorologice incompatibile cu desfăşurarea zborului în condiţii de siguranţă;

riscuri legate de securitate;

deficienţe neprevăzute care pot afecta siguranţa zborului;

greve care perturbă operaţiunile operatorului aerian.

Cei de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au mai spus că, dacă anularea este cauzată de împrejurări extraordinare, "transportatorii aerieni pot fi exoneraţi de obligaţia de a plăti compensaţiile financiare, cu condiţia să demonstreze că perturbarea a fost determinată direct de aceste circumstanţe şi că au fost luate toate măsurile rezonabile pentru evitarea situaţiei".

În aceste condiţii, dacă un pasager se află în aeroport sau în tranzit, are dreptul la asistenţă (hrană, cazare dacă este necesar, transport între aeroport şi locul de cazare) şi la informare.



De asemenea, pentru zborurile operate de companii din state terţe către Uniunea Europeană, drepturile pasagerilor sunt stabilite în conformitate cu legislaţia aplicabilă statului respectiv sau condiţiile contractuale ale transportatorului aerian.