Cristian Pomohaci rămâne în arest, după ce instanța i-a respins contestația depusă în dosarul de trafic de droguri de mare risc

Cristian Pomohaci rămâne în arest Foto: Agerpres

Curtea de Apel Târgu Mureş a respins, miercuri, contestaţia formulată de cântăreţul Cristian Pomohaci împotriva mandatului de arestare preventivă emis pentru 30 de zile de Tribunalul Mureş în dosarul în care acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.



"În baza art. 4251 alin. 7 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul PCD (cu d.p.) împotriva încheierii penale nr. 45/DL din data de 05 iunie 2026, pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş în dosarul nr. 2285/102/2026. Menţine încheierea atacată. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă inculpatul-contestator la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză. Definitivă", se arată pe portalul instanţelor de judecată.



Dosarul este instrumentat de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Târgu Mureş.



În urma unei percheziţii efectuate la locuinţa cântăreţului, a fost găsită o cantitate neprecizată de drog de mare risc, 3 CMC, precum şi suma de aproape 2 milioane de euro în diferite valute.



"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între 2024 şi 2026, persoana cercetată (arestată preventiv într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală şi viol săvârşit asupra unui minor) ar fi procurat, deţinut şi pus la dispoziţia mai multor persoane, pentru consum, diferite cantităţi de drog de mare risc, sub formă de substanţe cristaline. De asemenea, în urma percheziţiei efectuate la locuinţa acesteia, situată în municipiul Târgu Mureş, a fost găsită şi o cantitate de drog de mare risc, 3 CMC, precum şi alte mijloace de probă", a precizat anterior Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, într-un comunicat de presă.



La data de 5 iunie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a admis propunerea formulată de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a dispus arestarea preventivă a lui Cristian Pomohaci.



De asemenea, Tribunalul Mureş a amânat, miercuri, cu o zi, pronunţarea asupra celei de-a doua contestaţii depuse de Cristian Pomohaci, de această dată împotriva mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile emis în dosarul în care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol comis asupra unui minor şi agresiune sexuală.