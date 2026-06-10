Frații copilului de 2 ani găsit mort lângă mama lor vor fi preluați de Protecția Copilului: „În acest moment copiii sunt în spital”

Copiii sunt deshidratați și subnutriți. Foto: Getty Images

Cei doi copii de 2 și 5 ani găsiți în viață, dar înfometați, în locuința lor din Galați în care fratele lor în vârstă de doi ani a fost descoperit mort vor fi preluați în regim de urgenţă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). Copiii sunt în acest moment internați în spital, iar mama lor, care a fost găsită în casă cu ei, a fost dusă la Spitalul de Psihiatrie. DGASPC Galați a precizat că acești copii nu erau în evidența instituției până acum, relatează Agerpres.

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Cei doi frați sunt în acest moment internați în spital. Copiii sunt deshidratați și subnutriți.

„Toate echipajele sunt pe teren, ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgenţă, în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă şi vor fi externaţi. Din câte ştiu, în acest moment copiii sunt în spital şi vor fi evaluaţi complet.

Deocamdată nu avem nicio informaţie oficială despre familie, urmează să desfăşurăm şi noi verificări privind familia. Nicio informaţie despre aceşti copii nu există în baza noastră de date”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Galaţi, Tania Calcan.



Potrivit reprezentanţilor SMURD Galaţi prezenţi la faţa locului, copilul decedat nu prezenta urme de violenţă, iar mama şi ceilalţi doi copii au fost găsiţi în viaţă în apartamentul încuiat.



„Am fost solicitaţi la o adresă în localitatea Galaţi, unde am găsit patru persoane într-un apartament încuiat, un copil de 2 ani decedat şi încă doi copii, conştienţi, şi mama lor, care este afectată, are o tulburare depresivă, nu ştie ce s-a întâmplat. Copilul decedat nu prezintă urme de violenţă”, a declarat Cătălin Tampău, medic în cadrul SMURD Galaţi.



Alarma a fost dată de tatăl copiilor, aflat la muncă în străinătate, după ce nu a mai reuşit să ia legătura cu soţia sa. Acesta a trimis o rudă la locuinţă, iar pentru că nimeni nu răspundea, au fost chemaţi pompierii, care au spart uşa.



„Pompierii au fost solicitaţi de un aparţinător al familiei, care a anunţat că nu reuşeşte să ia legătura cu persoanele aflate în locuinţă. La adresă a fost trimis un echipaj de descarcerare pentru deblocarea şi deschiderea uşii.

După pătrunderea în imobil, împreună cu poliţiştii, au fost identificate patru persoane: un minor decedat, precum şi o femeie şi doi copii aflaţi într-o stare generală alterată.

Cele trei persoane au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Femeia a fost dusă la Spitalul de Psihiatrie, iar cei doi copii la Spitalul de Copii din Galaţi”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, lt. col. Cătălin Sion.



La faţa locului s-a deplasat şi un medic legist, trupul minorului decedat fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.



IPJ Galaţi a mai transmis că cercetările în acest caz sunt continuate sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.

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