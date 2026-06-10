Au fost adăugate 11 reguli noi pentru Cupa Mondială 2026. Ce se schimbă în arbitraj

Cupa Mondială 2026 va fi fără precedent din mai multe motive, printre care se numără și numărul mare de modificări legislative. FIFA a introdus 11 măsuri dedicate acestui turneu. Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitri FIFA, este hotărât să accelereze meciurile și să reducă greșelile care pot schimba jocul. Deși modificările sunt introduse pentru Cupa Mondială, majoritatea vor fi implementate și în Premier League, English Football League și Scottish Premiership începând de sezonul viitor, scrie BBC News.
Există noi competențe pentru arbitrul asistent video (VAR), o serie de măsuri pentru a proteja ritmul jocului și câteva ajustări privind comportamentul jucătorilor.
Iată la ce trebuie să fii atent și cum vor funcționa noile legi.
Evitarea tragerilor de timp
Rezolvarea problemei tragerilor de timp a fost una dintre principalele probleme ale lui Collina în ultimii ani. La Cupa Mondială din Qatar, în 2022, italianul le-a spus oficialilor săi să fie preciși și să adauge tot timpul irosit în prelungiri.
Meciurile de deschidere au depășit toate 100 de minute, cu 24 de minute adăugate în ambele reprize în victoria Angliei cu 6-2 asupra Iranului.
Întârzierea loviturilor de poartă și aruncărilor de la margine (cinci secunde): Dacă un jucător întârzie în mod deliberat reluarea jocului, o lovitură de poartă se poate transforma în corner sau aruncare de la margine.
Numărătoarea nu va începe atunci când mingea iese din teren. Arbitrul va alege să o activeze dacă un jucător întârzie prea mult. La fel ca numărătoarea inversă de opt secunde după ce portarul a prins mingea, arbitrul va face numărătoarea vizibilă mișcând un braț în sus și în jos.
Această modificare a legii ar trebui să fie un factor de descurajare pentru portarii care trag de timp spre sfârșitul meciurilor.
Anterior, singurul instrument pe care îl avea un arbitru era să arate un cartonaș galben, iar portarul putea continua să facă asta știind că este puțin probabil să vadă și al doilea cartonaș galben, care ar fi rezultat un cartonaș roșu și eliminarea acestuia.
Acordarea unui corner care ar putea duce la gol pare a fi un factor de descurajare mai eficient.
Înlocuiri cu limită de timp (10 secunde): Jucătorii înlocuiți au la dispoziție 10 secunde pentru a părăsi terenul în cel mai apropiat punct. Dacă nu fac acest lucru, jucătorul înlocuitor nu poate intra pe teren timp de cel puțin un minut, iar echipa trebuie să joace cu 10 jucători.
Există totuși câteva excepții: dacă un jucător este accidentat sau dacă există îngrijorări legate de securitatea locului pe unde poate intra în teren.
Noua lege prevede că rezerva nu va putea intra în joc până la următoarea oprire a jocului. Asta înseamnă că o echipă ar putea rămâne, teoretic, cu 10 jucători timp de câteva minute.
Spre exemplu, în amicalul dintre Japonia și Islanda din 31 mai, un jucător islandez a întârziat ieșirea sa din teren, așa că echipa a trebuit să joace cu 10 oameni mai mult de două minute. Prima dată când jocul s-a oprit a fost când Koki Ogawa a marcat singurul gol al meciului pentru Japonia.
Ideea nu este de a face echipele să joace cu 10 oameni, ci de a face acest lucru un factor de descurajare atât de clar încât jucătorii să nu piardă timpul cu schimbări.
Jucătorii trebuie să stea pe tușă timp de un minut după intervenția medicilor
De câteva sezoane, fanii echipelor din Premier League și EFL s-au obișnuit ca jucătorii să stea în afara terenului timp de 30 de secunde după ce fizioterapeutul a intrat pe teren.
Acum timpul a fost mărit la un minut. Și nu doar pentru Cupa Mondială, ci va fi și în legile jocului. Fiecare ligă și competiție trebuie să aplice acest lucru în sezonul următor.
FIFA a încercat să ofere două minute la Cupa Arabă din decembrie, dar ligile naționale au respins această opțiune. În cele din urmă, s-a convenit asupra unui compromis pentru un minut.
Există unele îngrijorări că un minut este prea mult, că ar putea penaliza jucătorii care sunt cu adevărat accidentați, sau că un jucător ar putea fi mai puțin predispus să ceară un fizioterapeut de teamă să nu-și stânjenească propria echipă.
Există câteva excepții când un jucător ar putea reveni imediat:
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un portar este accidentat
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un portar și un jucător/mai mulți jucători din aceeași echipă s-au ciocnit
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a avut loc o leziune gravă, în special o leziune la cap (de exemplu, comoție cerebrală)
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un jucător este accidentat și adversarul primește cartonaș galben sau este eliminat
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s-a acordat o lovitură de pedeapsă, iar jucătorul accidentat va fi executantul
„Timeout-urile tactice pentru portari”
„Timeout-ul tactic al portarului” a devenit un subiect fierbinte în ultimele sezoane. Este folosit de un manager pentru a oferi noi instrucțiuni jucătorilor săi sau pentru a influența impulsul adversarilor.
Portarul se așază pe gazon și face semn fizioterapeutului iar ceilalți jucători se grăbesc spre zona tehnică pentru o discuție cu echipa. De îndată ce antrenorul și-a transmis mesajul, portarul se ridică și continuă să joace.
Oficialii nu au reușit până acum să se pună de acord asupra măsurilor pentru a combate această problemă. Collina le-a spus antrenorilor celor 48 de echipe participante la Cupa Mondială că jucătorii vor fi împiedicați să meargă în zona tehnică atunci când portarii sunt accidentați.
Totuși, asta rezolvă doar o parte a problemei. Nu va împiedica tactica să fie folosită pur și simplu pentru a întrerupe impulsul celeilalte echipe spre finalul meciului.
Eficacitatea este deschisă dezbaterii, antrenorii având o pauză de hidratare de trei minute în fiecare repriză, ca timeout natural.
Mai mult VAR
Nu este genul de veste pe care majoritatea fanilor vor să o audă, dar vor fi patru noi zone acoperite de VAR.
Verificarea acordării cornerului: VAR-ul se va asigura că un corner a fost acordat corect, dar nu va face același lucru pentru loviturile de poartă care ar trebui să fie cornere.
FIFA spune că acest lucru nu poate cauza o întârziere și trebuie finalizat înainte de executarea cornerului. În medie, există o întârziere de 25 de secunde, iar FIFA consideră că acesta ar trebui să fie suficient.
FIFA este ajutată de o echipă VAR mai mare decât în alte competiții. De asemenea, are o nouă tehnologie „în afara terenului” , care va indica cine a atins mingea ultima dată, deși ar putea fi prea lentă pentru a fi folosită pentru a repara un corner.
Verificarea eliminării prin două cartonașe galbene: VAR va putea analiza al doilea avertisment pentru jucătorii cărora li s-a arătat un cartonaș roșu. Important este că trebuie să fie o eroare clară pentru a acorda fault și nu doar o diferență subiectivă de opinie despre cartonaș.
Verificarea faultului în atac înainte ca mingea să fie în joc: Comitetul Internațional de Fotbal (IFAB) a dat permisiunea FIFA să permită o verificare VAR dacă aceasta duce direct la gol, lovitură de pedeapsă sau la o sancțiune disciplinară.
Collina a folosit un exemplu din martie cu Anglia, când Adam Wharton a blocat alergarea lui Jose Maria Gimenez din Uruguay înainte ca Ben White să înscrie.
Atunci VAR-ul nu a putut anula golul, dar asta se va schimba la Cupa Mondială.
Reluarea jocului se va face printr-o lovitură de colț. Din acest motiv, VAR nu va putea verifica faulturile defensive înainte ca mingea să fie în joc, deoarece nu este posibil să acorde o lovitură de pedeapsă.
Confundare de identitate: Aceasta este o adăugire incredibil de specifică, solicitată de Collina. Dacă un jucător primește cartonaș galben sau este eliminat, dar faultul a fost comis de echipa adversă, decizia poate fi schimbată.
Măsuri de combatere a comportamentului necorespunzător al jucătorilor
FIFA a fost nemulțumită de două incidente disciplinare de mare amploare la începutul acestui an și a dorit să evite o repetare a acestora la Cupa Mondială.
Jucătorul își acoperă gura într-o situație de conflict: Arbitrul poate elimina jucătorul.
Este vorba despre suspendarea de șase meciuri a lui Gianluca Prestianni, de la Benfica, de către UEFA, după ce a recunoscut că a folosit limbaj homofob la adresa lui Vinicius Jr. de la Real Madrid, în timpul unui meci din Champions League, din februarie.
„Dacă conversația este amicală, o pot continua fără nicio problemă. Când conversația este conflictuală, acoperirea gurii înseamnă că faci ceva foarte greșit, potențial, iar sancțiunea este cartonașul roșu”, a explicat Collina.
Jucătorul părăsește terenul pentru a protesta împotriva deciziei arbitrului: Arbitrul poate acum să arate și un cartonaș roșu. Aceasta este o reacție la controversa din finala Cupei Africii pe Națiuni din 18 ianuarie.
Senegalul a învins Marocul cu 1-0 într-un meci umbrit de refuzul jucătorilor senegalezi de a juca după ce gazdele au primit o lovitură de pedeapsă în prelungiri, când scorul era 0-0.
După o întârziere de aproximativ 17 minute, jucătorii s-au întors în cele din urmă. Atacantul lui Real Madrid, Brahim Diaz, a ratat penalty-ul, apoi mijlocașul lui Villarreal, Pape Gueye, a marcat golul victoriei în minutul patru al prelungirilor.
În martie, Marocul a fost declarat câștigător după ce Confederația Africană de Fotbal (CAF) a anulat rezultatul.