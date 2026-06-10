Au fost adăugate 11 reguli noi pentru Cupa Mondială 2026. Ce se schimbă în arbitraj

Rezolvarea problemei tragerilor de timp a fost una dintre principalele probleme ale lui Collina în ultimii ani. La Cupa Mondială din Qatar, în 2022, italianul le-a spus oficialilor săi să fie preciși și să adauge tot timpul irosit în prelungiri.

Meciurile de deschidere au depășit toate 100 de minute, cu 24 de minute adăugate în ambele reprize în victoria Angliei cu 6-2 asupra Iranului.

Întârzierea loviturilor de poartă și aruncărilor de la margine (cinci secunde): Dacă un jucător întârzie în mod deliberat reluarea jocului, o lovitură de poartă se poate transforma în corner sau aruncare de la margine.

Numărătoarea nu va începe atunci când mingea iese din teren. Arbitrul va alege să o activeze dacă un jucător întârzie prea mult. La fel ca numărătoarea inversă de opt secunde după ce portarul a prins mingea, arbitrul va face numărătoarea vizibilă mișcând un braț în sus și în jos.

Această modificare a legii ar trebui să fie un factor de descurajare pentru portarii care trag de timp spre sfârșitul meciurilor.

Anterior, singurul instrument pe care îl avea un arbitru era să arate un cartonaș galben, iar portarul putea continua să facă asta știind că este puțin probabil să vadă și al doilea cartonaș galben, care ar fi rezultat un cartonaș roșu și eliminarea acestuia.

Acordarea unui corner care ar putea duce la gol pare a fi un factor de descurajare mai eficient.

Înlocuiri cu limită de timp (10 secunde): Jucătorii înlocuiți au la dispoziție 10 secunde pentru a părăsi terenul în cel mai apropiat punct. Dacă nu fac acest lucru, jucătorul înlocuitor nu poate intra pe teren timp de cel puțin un minut, iar echipa trebuie să joace cu 10 jucători.

Există totuși câteva excepții: dacă un jucător este accidentat sau dacă există îngrijorări legate de securitatea locului pe unde poate intra în teren.

Noua lege prevede că rezerva nu va putea intra în joc până la următoarea oprire a jocului. Asta înseamnă că o echipă ar putea rămâne, teoretic, cu 10 jucători timp de câteva minute.

Spre exemplu, în amicalul dintre Japonia și Islanda din 31 mai, un jucător islandez a întârziat ieșirea sa din teren, așa că echipa a trebuit să joace cu 10 oameni mai mult de două minute. Prima dată când jocul s-a oprit a fost când Koki Ogawa a marcat singurul gol al meciului pentru Japonia.

Ideea nu este de a face echipele să joace cu 10 oameni, ci de a face acest lucru un factor de descurajare atât de clar încât jucătorii să nu piardă timpul cu schimbări.