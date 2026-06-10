Din cauza Ebola, echipa din Congo va fi primită la CM 2026 doar dacă îndeplinește niște cerințe. ”Am făcut tot ce ni s-a cerut"

Echipa națională de fotbal a Republicii Democrate Congo. Foto: Getty Images

Republica Democrată Congo, ale cărei pregătiri au fost perturbate de îngrijorările legate de virusul Ebola, ''a respectat tot ce i s-a recomandat în materie de sănătate'' pentru a permite echipei sale să participe la Cupa Mondială de fotbal 2026, a asigurat miercuri ministrul sportului, notează Agerpres.

''Leoparzii'' congolezi, care trebuiau să se antreneze la Kinshasa, au anulat în cele din urmă această călătorie ''pentru a încerca să respecte tot ce a fost recomandat în materie de sănătate'', a declarat, pentru AFP, Didier Budimbu Ntubuanga, ministrul sportului din RDC.

RD Congo a jucat marți un meci împotriva Chile (înfrângere cu 1-2), meci care a avut loc cu porțile închise în Franța, la Orleans, deși inițial era programat să se desfășoare în Spania.

Primarul orașului spaniol La Linea de la Concepcion a interzis acest meci, din cauza îngrijorărilor legate de epidemia de Ebola care afectează țara din Africa Centrală și mai multe țări vecine de la mijlocul lunii mai.

Alertă emisă de OMS

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declanșat o alertă sanitară internațională, cu peste 500 de cazuri confirmate, inclusiv zeci de decese.

''Nu înțelegem motivația'' acestui refuz, explică Didier Budimbu Ntubuanga, subliniind că fotbaliștii selecționați ''nu'' joacă în RD Congo.

''Dacă trebuie să anulăm acest meci, va trebui să anulăm și tot ce a trebuit să facă Franța sau meciurile altor țări, pentru că este vorba de jucători care joacă în aceleași ligi'', a adăugat el.

''Sincer, avem un cantonament complet normal, ca oricare altul. Toți jucătorii au venit din Europa, stafful local a respectat termenele limită de plecare (din RD Congo), așa că nu ne afectează deloc viața de zi cu zi'', a declarat selecționerul francez al ''leoparzilor'', Sebastien Desabre, pe 3 iunie, înaintea unui meci de pregătire împotriva Danemarcei (0-0).

Ministrul sportului din RD Congo a afirmat că este ''încrezător'' că echipa nu va întâmpina probleme administrative la sosirea în Statele Unite, menționând că membrii staffului tehnic care locuiesc în Kinshasa ''au primit deja vizele''.

Echipa lui Sebastien Desabre, care se află în Grupa K la CM 2026, va juca primul său meci împotriva Portugaliei miercuri, 17 iunie, la Houston, Texas.