Black Cube este acuzată că a intervenit în alegerile din Slovenia. Premierul Golob a cerut ajutor la Bruxelles

Compania israeliană de informații Black Cube este acuzată că a intervenit în alegerile din Slovenia, după ce mai multe înregistrări scurse în spațiul public au zguduit campania înaintea votului din 22 martie. Premierul Sloveniei, Robert Golob, i-a cerut, într-o scrisoare obținută de Politico, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să investigheze aceste informații care reprezintă o „amenințare hibridă clară împotriva Uniunii Europene”.

„O astfel de intervenție a unei companii private străine reprezintă o amenințare hibridă clară împotriva Uniunii Europene și a statelor sale membre, care are un impact negativ sau reprezintă o potențială amenințare la adresa valorilor, procedurilor și proceselor noastre politice comune”, a scris Golob.

Slovenii sunt chemați la vot, duminică, într-un scrutin în care se confruntă liberalul Golob cu populistul de dreapta Janez Janša, care are în prezent un avantaj restrâns, potrivit agregatorului Poll of Polls realizat de Politico.

Campania electorală din Slovenia, zguduită de un scandal de corupție

La începutul acestei luni au fost publicate înregistrări audio și video cu diverse personalități slovene proeminente discutând despre lobby ilegal și utilizarea abuzivă a fondurilor de stat de către Guvernul lui Golob.

„Este îngrijorător faptul că un astfel de tipar de comportament înșelător coordonat al unui actor străin nestatal a avut loc din nou cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare naționale, prezentând astfel riscuri sistemice pentru procesele democratice din Slovenia”, a adăugat el.

Luni, un jurnalist de investigaţie şi mai mulţi experţi au susţinut că firma israeliană Black Cube a organizat o campanie de discreditare a guvernului de centru-stânga al premierului Robert Golob, menţinând contactul cu Jansa şi SDS.



Volk a specificat că reprezentanţi ai Black Cube au fost la Ljubljana de patru ori şi că există dovezi că, într-una dintre aceste vizite, pe 11 decembrie anul trecut, s-au aflat pe aceeaşi stradă unde se află sediul partidului lui Jansa.



Jansa a replicat că aceste afirmaţii reprezintă "un abuz clar al instituţiilor statului pentru a proteja o corupţie de proporţii inimaginabile".



Scandalul a izbucnit după recenta scurgere pe reţelele de socializare a unor conversaţii înregistrate în secret între diverse personalităţi publice, în care acestea ar fi evocat modalităţi de a influenţa guvernul Golob pentru a accelera proceduri sau a obţine contracte.



Unele dintre persoanele menţionate în aceste scurgeri de informaţii susţin că au fost înregistrate fără ştirea lor în timpul întâlnirilor cu presupuşi investitori şi că întregul proces a fost manipulat pentru a le implica şi a crea impresia unei activităţi infracţionale.



Black Cube, fondată în 2010 de foşti membri ai serviciilor de informaţii israeliene, este specializată, conform site-ului său web, în colectarea de informaţii pentru litigii cu miză majoră.



Jansa, naţionalist şi eurosceptic în stilul lui Viktor Orban din Ungaria, a ocupat funcţia de prim-ministru de trei ori (2004-2008, 2012-2013 şi 2020-2022), îl admiră pe preşedintele american Donald Trump şi întreţine relaţii bune cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, mai menţionează EFE.

România, menționată în scrisoarea lui Golob

În scrisoarea sa, Golob a indicat operațiuni anterioare desfășurate de Black Cube, inclusiv în România și Ungaria în ultimul deceniu, pentru a evidenția interferențele sale continue.

„Având în vedere operațiunile continue și sistemice desfășurate de Black Cube și activitățile recente raportate, acestea reprezintă o provocare directă pentru nou-înființatul Scut European pentru Democrație”, a spus Golob. „Întrucât Centrul European pentru Reziliență Democratică și-a început activitatea operațională în februarie 2026, acest caz oferă un test esențial al mandatului său de a proteja statele membre împotriva interferențelor străine.”

„Îndemn Comisia să investigheze aceste informații și să sesizeze Centrul European pentru Reziliență Democratică pentru o evaluare imediată a amenințării”, a adăugat el.

Scutul European pentru Democrație este o inițiativă a Uniunii Europene menită să protejeze statele membre de interferențe externe și amenințări hibride, prin consolidarea monitorizării, coordonării și reacției rapide la dezinformare și operațiuni de influență clandestină.

Liderul opoziţiei slovene de dreapta, Janez Jansa, a recunoscut că s-a întâlnit cu un reprezentant al firmei israeliene de spionaj Black Cube, pe care guvernul de centru-stânga de la Ljubljana a acuzat-o de amestec în campania în vederea alegerilor legislative de duminică, relatează joi agenţia EFE. Jansa a negat însă că ar cunoaşte respectiva societate şi a respins acuzaţiile.



"A fost cu noi, nu ştiu data exactă, ne-am întâlnit şi în alte locuri", a recunoscut Jansa miercuri pe postul de televiziune sloven Planet TV, referindu-se la Giora Eiland, unul dintre directorii Black Cube.



Liderul opoziţiei slovene, care a fost prim-ministru de trei ori, a explicat că îl cunoaşte pe Eiland de mai mulţi ani, de când acesta era consilier pentru securitate naţională al Israelului, dar a asigurat că nu este familiarizat cu compania Black Cube.



Este prima dată când Jansa a recunoscut că s-a întâlnit cu Eiland înainte de alegeri, deşi a susţinut că "nu-şi aminteşte data".



Întrebat dacă reprezentanţii companiei israeliene se aflau la sediul formaţiunii sale SDS - Partidul Democratic Sloven - pe 11 decembrie anul trecut, acesta a răspuns din nou că nu ştie.



Secretarul de stat sloven pentru securitate, Vojko Volk, a confirmat miercuri "o interferenţă străină directă în alegeri, probabil orchestrată din interiorul ţării".





