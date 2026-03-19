Începe construcţia conexiunii terestre cuantice de mare viteză între Bulgaria şi România. Ce este, de fapt, coridorul Sofia-București

2 minute de citit Publicat la 16:44 19 Mar 2026 Modificat la 16:44 19 Mar 2026

Construcţia primei infrastructuri de comunicaţii cuantice transfrontaliere între Bulgaria şi România a fost lansată oficial joi, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Institutul de Robotică al Academiei Bulgare de Ştiinţe din Sofia, potrivit unui anunţ al Ministerului bulgar al Inovării şi Creşterii, transmis de BTA.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Robotică şi Centrul de Competenţe QUASAR, coordonatorul naţional pentru dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii cuantice pan-europene. Noua conexiune va lega Sofia de Bucureşti şi este considerată un element esenţial al viitoarei reţele cuantice la nivel european.

Potrivit Academiei Bulgare de Ştiinţe, proiectul face parte dintr-o iniţiativă mai amplă a Uniunii Europene care vizează crearea unui mediu de comunicaţii securizat pentru instituţii guvernamentale, organizaţii ştiinţifice şi infrastructuri strategice.

La ceremonie au participat mai mulţi oficiali, printre care adjunctul ministrului Inovării şi Creşterii, Borislav Bankov, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în Bulgaria, Iordanka Chobanova, precum şi reprezentanţi ai Comisiei de Stat pentru Securitatea Informaţiei, ai Academiei Bulgare de Ştiinţe şi ai misiunilor diplomatice ale României şi Greciei.

Pentru ce va fi folosit coridorul cuantic dintre Sofia și București

În cadrul evenimentului, Borislav Bankov a subliniat că noua conexiune cu Bucureştiul va asigura un canal de comunicaţii sigur pentru instituţiile publice, organizaţiile de cercetare şi companiile strategice din regiune.

El a adăugat că proiectul pune bazele dezvoltării viitoare a serviciilor cuantice, menite să sprijine transformarea digitală a Europei, securitatea cibernetică şi suveranitatea tehnologică.

Coridorul cuantic dintre Sofia şi Bucureşti va face parte dintr-o infrastructură mai amplă, care va conecta reţelele naţionale cuantice din România, Grecia, Bulgaria, Cipru şi Ţările de Jos.

Implementarea iniţiativei va conduce la crearea celei mai lungi reţele strategice terestre de comunicaţii cuantice din Europa, facilitând legătura dintre Europa de Sud-Est, Europa Centrală şi Europa Occidentală.

În acest context, Bulgaria este aşteptată să devină un hub regional important în arhitectura viitoarei infrastructuri de comunicaţii cuantice pan-europene.

Ce este și ce face, mai exact, un coridor cuantic

Un coridor cuantic este o rețea de comunicații care folosește tehnologia comunicațiilor cuantice pentru a transmite informații în mod extrem de sigur între două sau mai multe puncte (de obicei orașe sau țări).

Pe scurt, este „autostrada” internetului viitorului, dar bazată pe legile fizicii cuantice.

Cum funcționează o rețea cuantică

În loc să trimită date în mod clasic (ca internetul actual), un coridor cuantic folosește fenomene precum:

entanglement cuantic (particule legate între ele, chiar la distanță)

distribuția cheilor cuantice (metodă ultra-securizată de criptare)

Dacă cineva încearcă să intercepteze comunicația, sistemul detectează imediat acest lucru, deoarece măsurarea stării cuantice o modifică.

La ce folosește

Un coridor cuantic este util pentru:

comunicații guvernamentale sensibile

securitate cibernetică avansată

protejarea infrastructurilor critice (energie, apărare, telecom)

cercetare științifică și colaborări internaționale

De ce e important

Tehnologia promite:

securitate aproape imposibil de spart

independență tehnologică pentru state

baza pentru viitorul „internet cuantic”

România va avea 1500 de kilometri de reţea de comunicaţii cuantice

Infrastructura cuantică din România presupune implementarea unei rețele QCI (Quantum Communication Infrastructure) de peste 1500 km. Aceasta va include 6 rețele metropolitane amplasate în marile orașe ale țării, precum București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța. Rețeaua va integra 36 de legături QKD (Quantum Key Distribution), acoperind întreg teritoriul României și conectând 10 universități, 5 institute de cercetare, 5 organisme publice, 3 centre de date și o clinică medicală.

Proiectul va fi implementat de un consorțiu condus de Universitatea Politehnica din București (UPB), cea mai mare instituție tehnică din România, susținută de RoEduNet, care administrează rețeaua de peste 6000 km dedicată educației și cercetării. Consorțiul reunește expertiza multidisciplinară a 30 de parteneri: 12 universități, 7 institute de cercetare, 3 agenții naționale, 3 companii și 5 alte entități relevante. Printre acești parteneri se numără participanți români la QuantERA și parteneri din toate proiectele românești de comunicare cuantică, cum ar fi QUTECHRO, QSTRAT și QUANTEC.