Sondaj INSCOP. O majoritate covârșitoare nu vrea arme nucleare în România. Ce spun românii despre „umbrela nucleară” a Franței

Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat, pentru Antena 3 CNN, că "România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză".

Aproximativ 40% dintre români sunt de acord ca România să fie inclusă în „umbrela nucleară” a Franței, în timp ce peste 50% sunt total împotrivă, potrivit Barometrului securității naționale, realizat de INSCOP. În ceea ce privește posibilitatea ca țara noastră să găzduiască arme nucleare franceze, aproape 70% dintre cei chestionați sunt total împotrivă.

În contextul ofertei lansate de președintele Emmanuel Macron de extindere a „umbrelei nucleare” a Franței în mai multe țări europene:

22.2% dintre români ar fi de total de acord ca România să participe la un astfel de proiect european;

17.1% dintre români sunt mai degrabă de acord ca România să participe la un astfel de proiect european;

13.8% dintre români sunt mai degrabă împotrivă ca România să participe la un astfel de proiect european;

37.2% dintre români sunt total împotrivă ca România să participe la un astfel de proiect european;

9% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu răspund;

Sociologii de la INSCOP notează că sunt de acord într-o proporție mai mare decât restul populației cu acest proiect european votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Dezacordul apare într-un procent mai mare decât media în rândul votanților AUR, al persoanelor de peste 60 de ani și al locuitorilor din urbanul mic.

Ce spun românii despre găzduirea de arme nucleare franceze

Întrebați în ce măsură sunt de acord sau nu cu găzduirea de arme nucleare franceze, pe teritoriul României:

12.6% dintre participanții la sondaj sunt total de acord;

12.1% dintre participanții la sondaj sunt mai degrabă de acord;

16% dintre participanții la sondaj sunt mai degrabă împotrivă;

52.9% dintre participanții la sondaj sunt total împotrivă;

5.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu răspund;

Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București sunt de acord într-un procent mai mare decât restul populației cu găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul României.

Se înregistrează un nivel mai ridicat de dezacord comparativ cu restul populației în rândul votanților AUR, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu educație medie, precizează INSCOP.

Sondajul a mai arătat că majoritatea românilor apreciază că ţara noastră trebuie să continue în organizaţiile din care face deja parte, NATO şi UE, iar, în contextul tensiunilor geo-politice, România ar trebui să se orienteze către Vest.

Metodologie: Cercetarea realizată de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group a inclus două valuri de culegere, în perioada 23-27 februarie 2026, respectiv 3-13 martie 2026. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar volumul fiecărui eșantion fiind de 1100 de persoane. Eșantioanele sunt reprezentative pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.