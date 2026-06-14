Marea Britanie interzice rețelele sociale pentru minori. Starmer pregătește un pachet de măsuri mai dur decât cel australian

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Premierul britanic Keir Starmer urmează să anunțe interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la principalele platforme de socializare – TikTok, Instagram și X – într-un pachet de restricții descris drept „Australia plus”, potrivit unor surse citate de The Guardian.

Într-o schimbare de politică mult mai radicală decât fusese anunțat anterior, premierul va interzice tinerilor accesul la toate marile platforme de socializare. Produsele online care nu intră sub incidența interdicției – precum aplicațiile de gaming – vor face obiectul unor noi restricții, inclusiv eliminarea opțiunii de a discuta cu persoane necunoscute.

Vor exista, de asemenea, restricții pentru adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani, care nu vor mai putea accesa platformele noaptea târziu prin derulare continuă a conținutului.

Australia a devenit prima țară din lume care a implementat o interdicție națională pentru copiii sub 16 ani în decembrie 2025. Minorilor le este restricționat accesul la 10 platforme majore – TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch și Kick – iar surse din guvernul britanic au indicat că interdicția planificată va viza o gamă similară de aplicații.

Sursele guvernamentale au precizat că protejarea tinerilor față de conținutul dăunător și adictiv – precum derularea infinită a conținutului – și față de contactul cu persoane necunoscute reprezintă principalii factori care au condus la adoptarea acestor măsuri dure.

Totodată, minorilor sub 18 ani le va fi interzis să acceseze chatboți romantici sau sexuali cu inteligență artificială. „Nu există jumătăți de măsură aici”, a declarat una dintre surse.

Guvernul ar putea fi nevoit să legifereze pentru a pune în aplicare interdicția și pentru a-și asigura flexibilitatea necesară adaptării la noile tehnologii, deși Legea privind Bunăstarea Copiilor și Școlile oferă deja miniștrilor anumite competențe.

Guvernul a comunicat duminică că nouă din zece părinți au susținut vârsta minimă de 16 ani pentru accesul la aplicații, în răspunsurile transmise în cadrul consultării „Creșterea în lumea online”. Aproape nouă din zece respondenți – 88% - au declarat că mai puțini copii ar fi expuși conținutului inadecvat sau dăunător. Aproape două treimi dintre tinerii care au răspuns au spus că restricționarea funcțiilor cu risc ridicat i-ar face mai în siguranță online.

Alături de interdicția generală privind rețelele sociale, Starmer urmează să anunțe restricții asupra anumitor funcții ale produselor online, inclusiv platforme de gaming și aplicații de mesagerie precum WhatsApp, care s-ar putea să nu fie clasificate drept aplicații de socializare.

Printre funcțiile vizate se numără mesajele care dispar automat și partajarea locației. Săptămâna trecută, Starmer anunțase deja noi restricții privind trimiterea de imagini cu conținut sexual explicit.

Surse din înaltul guvernului au declarat că premierul, inițial sceptic față de interdicțiile privind rețelele sociale, a fost convins de evidențele rezultate din consultare. „Cred că la început s-a temut că nu mai poți băga spiritul înapoi în sticlă cu astfel de lucruri”, a declarat una dintre surse. „Dar greutatea dovezilor este acolo, și e copleșitoare”.

Matthew Sinclair, directorul senior pentru Marea Britanie al Asociației Industriei Calculatoarelor și Comunicațiilor, a avertizat că măsurile ar putea produce efecte nedorite: „Restricțiile generale asupra funcțiilor vor îngrădi accesul la experiențe adecvate vârstei, cu controale parentale corespunzătoare, încurajând copiii să caute alternative neregulate și mai riscante”:

Alte surse din industria tech au descris un proces care li s-a părut grăbit și uneori contradictoriu în finalizarea interdicției, cu speculații că guvernul ar fi îngrijorat de posibile acțiuni juridice legate de orice nereguli procedurale percepute. Mai mulți reprezentanți ai industriei au spus totuși că este puțin probabil ca platformele tech să ia în considerare acțiuni juridice imediate față de ceea ce urmează să fie anunțat luni.

Rămâne deschisă și întrebarea legată de cum ar putea guvernul să impună verificarea vârstei. Scanări faciale, acte de identitate și informații bancare – dintre care majoritatea sunt deja folosite de Ofcom pentru aplicarea Legii privind Siguranța Online – ar putea fi utilizate în acest scop. Dacă platforme precum Facebook și Instagram sunt interzise pentru minori, acestea ar putea fi obligate să colecteze informații despre utilizatori considerate de unii ca invadând intimitatea – de pildă, copii ale actelor de identitate emise de stat.

Se știe deja că mii de adolescenți din Australia au găsit modalități de a eluda limitele de vârstă existente pe rețelele sociale.

Secretarul de stat pentru Cultură, Lisa Nandy, a declarat duminică că restricțiile privind rețelele sociale nu vor reprezenta un remediu universal, dar vor proteja mai bine tinerii.

„Asta înseamnă că... oprești situația în care copii de opt, nouă, zece, unsprezece ani intră pe rețelele sociale pentru că toți prietenii lor sunt acolo, la o vârstă când, sincer, nu sunt cu adevărat pregătiți emoțional să facă față acestui lucru. Nu cred că interzicerea rețelelor sociale este în sine soluția miraculoasă, dar cred că Australia a demonstrat foarte clar că are un rol semnificativ de jucat”, a precizat aceasta.

Unii activiști pentru siguranța copiilor și-au exprimat însă îngrijorarea că o interdicție totală ar face companiile tech să nu mai acționeze pentru a face conținutul mai sigur. Andy Burrows, directorul executiv al Fundației Molly Rose, a catalogat măsura drept „un pariu pe o interdicție inaplicabilă a rețelelor sociale, care se va destrăma rapid”.

El a avertizat că aceasta „nu va rezolva problemele fundamentale de siguranță a produselor și îi lasă pe părinți cu un fals sentiment de siguranță. Majoritatea copiilor vor continua să folosească site-uri cu risc ridicat, care nu vor avea niciun stimulent să implementeze protecții solide”.