România, prezentă la Grimpday, cel mai mare și cel mai dur concurs de salvare din lume: Se întrec doar 10 echipe de pe glob

O echipă de la ROpe Rescue România, prezentă la Grimpday, cel mai mare și cel mai dur concurs de salvare din lume. Sursa colaj foto: captură video Facebook/ROpe Rescue România

36 de ore de scenarii continue, nonstop, create de specialiști de top cu peste 20 de ani de experiență în salvarea din medii periculoase. Doar 10 echipe participă la Xxtreme Grimpday. Şi ai noştri sunt acolo: pompierii de la ROpe Rescue România, care anul acesta s-au întrecut cu cei mai buni salvatori de la înălţimi din toată lumea în memoria celui care a fondat ROpe Rescue, Dan Colniceanu, ucis acum o lună de o avalanşă.

Cei mai tari salvatori de la înălţimi din ţara noastră, pompierii de la ROpe Rescue Romania, au participat la cel mai mare și cel mai dur eveniment de salvare din lume: Grimpday. Anul acesta este unul istoric. Cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență a competiției, organizatorii au ridicat ștacheta și au creat o ediție legendară: Xxtreme Grimpday!

"Am participat şi în memoria fostului nostru coleg, Dan Colniceanu, care, din păcate, nu mai este printre noi. Îi suntem datori să creştem acest proiect, dar şi nivelul de pregătire al pompierilor din România", a precizat col. Nicolae Brahnea, ROpe Rescue România.

În urmă cu o lună, fondatorul ROpe Rescue România a fost murit pe munte după ce a fost surprins de o avalanşă. Au rămas în urmă o soţie şi un copil în vârstă de 4 ani.

Înainte de starul de la Grimpday, cel mai mare și cel mai dur eveniment de salvare din lume, ROpe Rescue România a transmis într-un comunicat postat pe social media că echipa prezentă în competiţie este pregătită să reprezinte ţara noastră la cel mai înalt nivel.

"(...). Presiune constantă – probe create special pentru a testa la maximum rezistența fizică, tăria mentală și precizia tehnică. Doar cele mai bune 10 echipe au primit această invitație, iar noi suntem pregătiți să dăm totul!

Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără încrederea și sprijinul partenerilor noștri, care ne asigură echipamentul de top, energia și siguranța necesare pentru a performa la un asemenea nivel. Un mare MULȚUMESC celor care sunt alături de noi în această minunată aventură", a menţionat ROpe Rescue România în postarea de pe Facebook.

Campionatul care se desfăşoară în Belgia şi unde au participat cele mai tari 10 echipe din toată lumea se încheie sâmbătă, 13 iunie.