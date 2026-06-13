Un pensionar a pierdut aproape 400.000 de dolari după ce a răspuns la un telefon

Bătrânul visa să călătorească prin Europa, să facă croaziere și să lase o moștenire copiilor și nepoților săi. Foto: Getty Images

Un pensionar de 77 de ani a pierdut 390.000 de dolari după ce a răspuns la un apel telefonic despre o presupusă eroare de plată. Convins că ajută la corectarea unei greșeli bancare, bărbatul și-a golit conturile și a cumpărat aur pentru escroci. Acum își face publică povestea în speranța că îi va ajuta și pe alții să evite astfel de fraude, potrivit Business Insider.

Împreună cu soția sa, Maas visa să călătorească prin Europa, să meargă în croaziere și să lase o moștenire copiilor și nepoților săi. În schimb, a ajuns să lupte cu stresul, problemele de sănătate și sentimentul de vinovăție.

O fraudă atent pregătită

Totul a început în iunie 2024, când a primit un e-mail care părea să confirme plata a aproape 700 de dolari pentru un serviciu de protecție antivirus pe care nu îl comandase. Îngrijorat, bărbatul a sunat la numărul de asistență afișat în mesaj.

La celălalt capăt al firului a răspuns un individ care s-a prezentat drept reprezentant PayPal și i-a promis că îi va returna suma. În realitate, era începutul unei fraude atent pregătite.

După ce i-au cerut datele personale, escrocii au obținut acces la computerul pensionarului și i-au prezentat documente bancare falsificate, susținând că, din greșeală, îi transferaseră în cont 300.000 de dolari. Pentru a evita presupuse sancțiuni fiscale, i-au spus că trebuie să returneze banii prin achiziționarea de aur. Aceasta ar fi fost singura metodă prin care s-ar fi evitat penalitățile.

A transferat 300.000 de dolari către un comerciant de metale prețioase

Convins că rezolvă o eroare bancară, Maas a transferat 300.000 de dolari către un comerciant de metale prețioase și a ridicat monede de aur. La scurt timp, o persoană necunoscută a venit să le ridice.

A doua zi, escrocii au repetat schema. De această dată l-au convins că în contul său au fost virați din greșeală încă 100.000 de dolari. Pensionarul a retras alți 90.000 de dolari și a cumpărat din nou aur, care a fost preluat de o altă persoană.

Abia după aceea a început să suspecteze că ceva nu este în regulă. A alertat poliția și banca, însă era prea târziu pentru recuperarea banilor.

Bătrânul vrea să ajute alte persoane, trăgând un semnal de alarmă

Ancheta a dus la arestarea unui bărbat acuzat că ar fi participat la ridicarea aurului cumpărat de victimă. Între timp, Maas a deschis procese împotriva mai multor persoane și companii despre care consideră că ar fi putut observa semnalele de alarmă și preveni frauda.

Impactul asupra sa a fost devastator. Bărbatul spune că a suferit două episoade grave de leșin provocate de stres, a fost internat în spital și s-a confruntat cu anxietate severă.

Deși șansele de a recupera integral banii sunt reduse, el speră ca povestea sa să îi ajute pe alții să nu cadă în capcane similare.

„În astfel de momente te lași prins în situație, acționezi sub presiune și nu mai vezi lucrurile clar. Dacă experiența mea îi poate salva pe alții, atunci măcar ceva bun va ieși din tot ce s-a întâmplat”, a declarat pensionarul.